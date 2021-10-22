Вернувшуюся в Крым спустя 26 лет пенсионерку удивили произошедшие на полуострове изменения

Нина Митрофановна последний раз была в Крыму в 1995 году, когда ей было почти 60 лет. Она в тот год продала в одном из поселков под Ялтой свой небольшой дом и переехала к родственникам в Санкт-Петербург. И вот, спустя 26 лет приехав с семьей в Крым, она снова увидела родные края и не смогла поверить своим глазам и тому, насколько здесь все поменялось.

О впечатлениях женщины ФАН рассказала правнучка пенсионерки Алла, так как сама женщина уже плохо разговаривает и не может долго общаться. Дом и огород у Нины Митрофановны находился недалеко от Ливадии, теперь на этом месте красуется огромный особняк. От былого строения не осталось уже ничего. А вот ситуация с транспортом в их районе не изменилась: как было два автобуса в день, так и осталось.

ТАСС / Величкин Сергей

Сам город сильно поразил женщину: очень изменилась набережная города, появились много ярких магазинов и различных кафе. Все, что помнит женщина от набережной в 1995 году, ― это гастроном в центре главной улицы и кафетерий «Пчелка», любимое место туристов и местных жителей. Хотя прогулки на катерах так и навевают воспоминания о прежней жизни. Известной визитной карточки набережной ― часовни ― тогда еще не было, что тоже удивило пенсионерку.

«Ой, тогда город был таким маленьким. Не было так много многоэтажных домов и вообще массовой застройки. А сейчас город так разросся, куда ни посмотри, везде появились новые дома и особняки, дачи. Очень жалко Приморский парк ― весь вырубили, застроили дорогими отелями и домами, мне очень больно на это смотреть, просто взяли, раздербанили парк и распродали олигархам», ― процитировала слова родственницы Алла.

Кроме того, пенсионерку шокировало огромное количество машин на полуострове. На ее памяти автомобилей в 1995 году почти ни у кого не было, все пользовались троллейбусами и рейсовыми автобусами. Сегодня же количество автомобилей на полуострове увеличилось максимально. Даже если судить по данным 2014 года, то за семь лет количество авто на полуострове выросло с 70 тысяч до 400.

ТАСС / Величкин Сергей

Женщина также сказала, что ранее на рынках торговали в основном местной продукцией, она до сих пор помнит, какая была вкусная молочка и овощи. Сегодня же большую часть прилавков занимают привозные фрукты и овощи. Хотя бахчисарайские персики остались такими же сочными и ароматными.

В целом, по словам пенсионерки, Крым остался таким же теплым, уютным краем с невероятной атмосферой и добрыми, отзывчивыми людьми.

Ранее ФАН рассказывал, что россияне начали активно бронировать номера в отелях Крыма, как только узнали о введении нерабочей недели, хотя власти РФ и медики призвали провести это время дома, чтобы не дать вирусу распространиться.