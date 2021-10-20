Глава Крыма Аксенов назначил нового министра строительства и архитектуры

Симферополь, 20 октября. Карлен Петросян стал новым министром строительства и архитектуры Крымского полуострова.

Соответствующий указ опубликован на сайте республиканского правительства.

«Назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность республики Крым — министра строительства и архитектуры республики Крым», — сказано в постановлении.

Документ подписал глава Крымского полуострова Сергей Аксенов.

Как стало известно ранее, руководитель республики заявил о продолжающемся процессе изменений в кадровом составе правительства Крыма. По словам Аксенова, если количество невыполненных и просроченных задач чиновника превышает все лимиты, то в таком случае и возникает угроза отставки.