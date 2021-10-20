Следователь Горюнов рассказал, как украинцы уничтожили вещдоки перед побегом из Крыма

Симферополь, 19 октября. Старший следователь-криминалист ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Андрей Горюнов рассказал, как в 2014 году, когда полуостров воссоединился с Россией, они «принимали» уголовные дела от украинских коллег. По его словам, тогда было обнаружено, что большое количество вещественных доказательств было просто уничтожено, причем сознательно, передает ФАН.

Улики, по документам, якобы по разным причинам приходили в негодность, из-за чего их выкидывали, поэтому некоторые преступления, совершенные еще в украинский период на полуострове, так и не были раскрыты.

«Может пистолет марки ТТ прийти в непригодность из-за того, что затопило комнату вещественных доказательств? Его потом просто выкинули. То есть случайно затопило пистолет, случайно после этого его выкинули. Таких примеров масса. Досадно, что мы не можем вернуться к этим доказательствам», — сказал Горюнов в эфире «Радио Крым».

Для Украины, по всей видимости, уничтожение документов, касающихся Крыма, стало уже нормой. Еще в 2020 году бывший начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана в интервью украинскому журналисту-пропагандисту Дмитрию Гордону признался, что во время президентства Петра Порошенко Генштаб Украины уничтожил в конце 2017 года бумаги о событиях на полуострове 2014 года.

По его словам, там были задокументированные распоряжения тогдашнего руководства страны и Вооруженных сил Украины, которые давались, когда в марте происходили известные события в республике. Он предположил, что это было сделано специально, чтобы «скрыть свою бездеятельность». Возможно, вещественные доказательства, которые были уничтожены в Крыму украинскими правоохранительными органами перед побегом, тоже были уничтожены по этой же причине.

Как отметил источник ФАН в правоохранительных структурах, следователям Крыма и Севастополя после 2014 года досталось много нераскрытых дел, совершенных в разные годы при Украине. Однако сегодня специалистам удается их раскрыть. Так, несколько лет назад крымские следователи раскрыли убийство, совершенное еще в 1996 году в Керчи. Тогда в воде был обнаружен труп женщины, привязанный к якорю.

Ранее ФАН сообщал, что украинский актер сериала «Нюхач» Алексей Комисарук напал на жителя Ялты с ножом. По данному факту было возбуждено уголовное дело.