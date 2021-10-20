«Мы еще дадим прикурить французам» : крымский винодел Юцис рассказал о развитии отрасли

Самый молодой винодел России Андрюс Юцис, который выпускает вино в Крыму под одноименным брендом, рассказал ФАН, как обстоят дела в этой отрасли на полуострове после 2014 года и какие есть перспективы. Эксперт объяснил, что еще можно сделать для развития крымского виноделия.

Недавно закончился Всероссийский саммит виноделов, который проходил в Абрау-Дюрсо. На мероприятии были представлены и крымские вина — они взяли несколько наград. Речь идет о крепленном (ликерном) вине 2018 года АО «ПАО «Массандра», а также выдержанном белом вине «Солнечная долина» 2020 года.

Андрюс Юцис принимал участие в саммите виноделов. Отвечая на вопрос, как обстоят дела в виноделии на полуострове после 2014 года, эксперт привел один пример, который говорит о позитивной тенденции.

«Если говорить банально на пальцах, цифрах, то, учитывая сколько в 2014 году было людей, которые были готовы инвестировать в крымскую землю, виноградарство, и сколько — в 2021 году, то этот показатель увеличился в три-четыре раза — если говорить об инвесторах. То есть перспектива очень большая, потому что государство активно поддерживает отрасль за счет компенсационных средств. Грубо говоря, на каждый вложенный миллион рублей мы можем вернуть до 800 тысяч рублей после того, как высаживается виноград. Конечно, есть свои сложности, нюансы, связанные с импортом, западными санкциями на регион. Из-за этого мы не можем осуществлять прямые контракты, отправлять вина на зарубежные дегустации, рейтинги. Но все это не страшно — торговля идет, и она активно развивается», — подчеркнул собеседник ФАН.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым /

Юцис призвал не верить виноделам, которые жалуются на плохую жизнь. По его словам, если взять любого производителя, который работает уже достаточное время, и посмотреть, сколько он выпускал продукции в 2014 году и теперь, то станет понятно, что каждый увеличил свои объемы минимум в полтора раза, поэтому в отрасли все отлично.

«Насчет проблем, как я уже говорил, ничего страшного там нет, все решаемо. Это касается посадочного материала, закрытия внешних рынков, поскольку мы не можем ничего поставлять в Европу. Крайне мало стран, которые готовы сотрудничать в этом вопросе. Даже Казахстан две недели назад закрыл импорт для нас, поэтому больше мы туда не можем экспортировать. Но все это покрывает российский рынок. У нас же огромная страна, поэтому тут что ни произведи — колбасу или вино — продастся все, если уметь это делать. Вино не сбывается у тех, у кого на складах есть старые остатки. У тех, кто просто не умеет торговать. Или у него сам продукт плохой, низкокачественный. Тот, кто делает хороший, качественный продукт, который может конкурировать с другими странами, по умолчанию обречен на успех», — заявил винодел.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Эксперт добавил, что всегда востребован тот, кто делает акцент на качестве вина, а их в Крыму больше, чем тех, кто делает низкокачественные напитки. Если же кто-то делает плохое вино, то оно просто не приживается — рынок его выплевывает. Рынок теперь так устроен, что продолжают работать только те, кто делает качественные товары, без дефектов, пояснил собеседник ФАН.

«Наш главный конкурент — Кубань. То есть мы, если говорить о вине, делим рыночную территорию — Крым, Краснодарский и Ставропольский края. Это три, скажем так, основных производителя. Просто ты покупаешь, условно, либо автомобиль BMW, либо Audi — здесь дело вкуса. По сути, особо какой-то конкуренции нет. Каждый производитель работает над собственным имиджем, и у кого он интереснее, тот и хорошо продает свои товары. Также это действует и в обратную сторону», — сказал Андрюс Юцис.

www.facebook.com / Ольга Шомысова

На вопрос о том, что еще необходимо Крымскому полуострову, чтобы здесь быстрее и лучше развивалось виноделие, собеседник издания ответил — больше работать над созданием имиджа местного вина и компенсировать затраты на различный контент для его продвижения — статьи, видео и многое другое.

«Если нас будут продвигать, то тогда будет вообще супер. Имидж российского вина или крымского пока что отсутствует. То есть что такое крымское вино? Кто-то вспоминает Советский Союз, когда были классные крепленые вина, полусладкие, но это уже давным-давно не так. В Севастополе и Крыму делают сегодня великие вина, которые могут конкурировать и с винами Бордо (регион на юго-западе Франции. — Прим. ФАН.), Прованса (регион на юго-востоке Франции. — Прим. ФАН.). С последним, кстати, я тоже буду конкурировать. Так что было бы хорошо, если бы крымское виноделие больше поддерживали с точки зрения продвижения», — констатировал он.

Андрюс Юцис, говоря о перспективах виноделия на полуострове, заявил — все больше будет появляться маленьких игроков, потому что для входа в этот бизнес нужен небольшой объем. При этом есть предприятия, которые готовы за других сделать вино, но не заниматься его продажей. В конце он добавил, что дальше будет только лучше.

«Мы еще дадим прикурить французам», — заверил он.

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