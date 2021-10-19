Глава АТОР Ломидзе рассказала о туристическом сезоне в этом году

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе подвела краткие итоги летнего сезона, который прошел в условиях пандемии. Она рассказала, как коронавирусные ограничения повлияли на внутренний туризм, сравнив его с доковидным 2019 годом.

Основной курортный сезон в этом году закончился, но при этом начался активный период осенне-зимнего туризма. В связи с введением ряда ограничений из-за эпидемиологической ситуации в стране некоторые эксперты прогнозируют снижение спроса на этот период, поскольку почти везде теперь необходимо предоставлять ПЦР-тесты на коронавирус или справку о вакцинации.

Как отметила Майя Ломидзе, прошедший сезон оказался лучше, чем ожидалось, хотя были «неприятные сюрпризы». Речь идет о тех ограничениях, которые были введены в Краснодарском крае, поскольку он был абсолютным лидером продаж, начиная с апреля, чему способствовала акция кешбэка.

«Можно сказать, что вся отрасль так или иначе уже адаптировалась к состоянию стабильной неопределенности, в которой мы живем благодаря пандемии. Но тем не менее к некоторым «сюрпризам» оказалось очень сложно приспособиться, хотя, как показывает практика, наши туристы могут найти выход из любой ситуации, а также предприниматели в сфере туризма. <…> Июнь показал просто феноменальные результаты, но те ограничения, которые были введены, они несколько смазали конец сезона и продолжают смазывать осенне-зимний сезон», — сообщила глава АТОР на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

ФБА «Экономика сегодня» /

Что касается внутренних направлений, то Федеральное агентство по туризму вскоре должно представить статистические данные. Из этой информации можно будет узнать, какие места в России в этом году были популярны среди туристов, добавила Ломидзе, назвав сезон «достаточно хорошим и удачным».

«Крым бьет все рекорды, потому что по результатам летнего сезона он показал динамику, превышающую показатели 2019 года на 25%. И это получилось благодаря, в том числе тому, что не были введены никакие ограничения, в отличие от Краснодарского края и от других регионов. Обязательная вакцинация сотрудников в сфере услуг — это, на наш взгляд, правильная компромиссная мера, которая помогает региону избежать жестких ограничений. Потому что туристы реагируют на любые ограничения, которые вводятся в регионе — однозначно, спрос снижается», — сказала Ломидзе.

Гостья пресс-центра выразила мнение, что в туристическом плане 2021 год, возможно, будет рекордным по ряду показателей.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Также были приняты ограничения для населения в связи с эпидситуацией в регионе.