В Крыму уже несколько лет не могут построить приют для бездомных из-за соцконфликта

Уже несколько лет в Крыму остро стоит проблема строительства приюта для бездомных людей, однако возмущения ряда местных жителей приводят к тому, что вопрос до сих пор остается незакрытым, хотя средства на проект выделяются. ФАН пообщался с причастными к проекту и узнал о причинах постоянного переноса реализации этой инициативы.

На сегодняшний в Крыму есть всего одна организация, которая плотно занимается помощью бездомным людям, — ГКУ РК «Симферопольский дом БОМЖ», где людям оказывают всестороннюю помощь, самое главное ― помогают оформить или восстановить документы.

Как рассказывает директор благотворительной организации «Добро мира ― Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич, самые сложные — это те бездомные, которые живут на территории полуострова с украинских времен: у них нет вообще никаких российских документов.

«Есть определенные дыры в законодательстве, когда бездомный не может получить документы без оплаты госпошлины. Очевидно, что у бездомного нет 3-5 тыс. рублей для оплаты. Эти траты мы взяли на себя, нам присылают счет, а мы покрываем траты от нашей организации. Когда человек еще при Украине стал бездомным и утратил документы, он не является на сегодняшний день гражданином РФ. Соответственно, он должен ехать в Ростов-на-Дону, чтобы там через посольство получить временные украинские документы, затем ехать на Украину и восстановить свои документы, потом отказаться от украинского гражданства. Далее снова ехать в Крым! Это нереальная задача для асоциального гражданина, поэтому это долгий процесс, который осложняется еще и ненормальными контактами с Украиной для восстановления их документов», — рассказала Петрусевич.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Как говорит волонтер, нуждаются в приюте те бездомные, которые уже становятся нетрудоспособными. Пока они могу перемещаться, попрошайничать и получать деньги на выпивку, их действующее положение вещей устраивает. Потеряв всякие возможности к существованию, им идти некуда, они умирают на улице. Поэтому нужны такие приюты, где они смогут жить.

Однако есть и те, кто стал бездомным временно: семейные конфликты, мошенничество и прочие обстоятельства могут стать причиной бродяжничества.

«Когда люди оказываются в тяжелой жизненной ситуации по стечению обстоятельств, для этого должен появиться приют. Земельный участок планировалось выделить на территории Симферополя, менялись уже несколько глав администраций, а земли так и нет. Был уже план на создание приюта на участке в районе Каменки, однако все уперлось в конфликт с местными жителями, которые там же инициировали и закрытие сортировочного комплекса. Каменка — это бывшая свалка, это место изначально планировалось как территория для развития социальной инфраструктуры города. Но люди выкупили там участки, теперь выступают против всех объектов», — поясняет Валерия Петрусевич.

Уже несколько лет у министерства труда фактически заморожены средства на строительство этого приюта, так как работы могут быть начаты только после выделения участка и окончания проектных работ.

pixabay.com /

Тем временем в министерстве труда и социальной защиты Крыма ФАН сообщили, что администрация Симферополя земельный участок под строительство приюта на 60 мест выделила, однако идея строительства вызвала широкий резонанс среди местных жителей, которые решили своими силами отстаивать эту землю.

«Также в районе застройки представителями общественных формирований самовольно возведены сооружения, увековечивающие память погибших в военных конфликтах, и детская игровая площадка, в связи с чем принято решение о выделении нового земельного участка, соответствующего требованиям земельного законодательства», — сообщи ФАН в министерстве.

В стороне от ситуации пока держится администрация Симферополя. Все, что нам ответили на запрос по данной ситуации, — это то, что «МКУ «Департамент капитального строительства администрации города Симферополя» не выступает заказчиком по строительству приюта для бездомных людей».

Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области /

Директор «Симферопольского дома БОМЖ» Константин Бабак также подтвердил ФАН, что участок, выделенный в Каменке, хоть и оформлен, но местные жители выступают против начала строительства в этом районе.

«Землю нам выделили в прошлые годы, но мы не можем начать строительство, так как общество сказало, что не хочет видеть рядом с собой таких соседей. Вопрос строительства и размещения все еще на повестке дня. Где можно найти землю, чтобы создать такое заведение? В промышленной зоне нельзя, потому что там санитарная зона для проживания. Кроме того, должна быть нормальная логистика, куда можно добраться без проблем, должны быть коммуникации. Мы обращались во многие инстанции, но вопрос пока открыт», ― говорит Константин Бабак.

Федеральное агентство новостей /

По статистике, только в Симферополе и районе в подобном приюте нуждаются 60-70 человек. Также наблюдается миграция, меняющая данные цифры.

«Много людей приезжает, которые недавно вышли из мест лишения свободы, они хотят тут жить. Но они едут на пустое место: приезжают, остаются здесь без средств к существованию и без дома. Некоторые приезжали на заработки, мы уже помогли им вернуться домой», ― поясняет директор «Симферопольского дома БОМЖ».

Конечно, для тех бездомных, кто хочет зарабатывать себе на жизнь, есть различные трудовые дома, где не приемлют алкоголь и наркотики, но предоставляют людям кров и возможность работать.

«Люди ведут бродяжнический образ жизни, их вполне устраивает такой полуофициальный статус жизни, но никто в трудоспособном состоянии туда [в приют] не обращается. Поэтому бродяжничество часто — образ жизни», — подчеркнул Константин Бабак.

Однако для тех, кто уже совсем потерял силы, надежду и опустился на социальное дно, нужен приют, которого нет.

В настоящее время, как говорят в министерстве труда, «Симферопольский дом БОМЖ», администрация города и Симферопольского района ищут новый земельный участок для приюта. Только после этого можно будет начать разрабатывать проектно-сметную документацию и провести проектно-изыскательные работы. На эти работы предусмотрено 10 млн рублей.

Ранее ФАН рассказывал, что в Крыму на сегодняшний день отсутствует специализированный центр для помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в частности, пострадавшим от домашнего насилия.