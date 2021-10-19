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Обязанности главы Крыма во время отпуска Аксенова будет исполнять председатель кабмина региона Гоцанюк
Политика
Обязанности главы Крыма во время отпуска Аксенова будет исполнять председатель кабмина региона Гоцанюк
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Симферополь, 19 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов ушел в отпуск, который продлится неделю. Об этом сообщили в управлении информации и пресс-службы главы республики.

Отмечается, что на период отсутствия Аксенова соответствующие обязанности исполняет председатель кабинета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

«Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов находится в ежегодном отпуске продолжительностью семь календарных дней, с 18 по 24 октября», — сказано в сообщении.

Ранее Сергей Аксенов заявил, что процесс усиления контроля над деятельностью должностных лиц всех уровней будет продолжаться. По его словам, никто не сможет уйти от ответственности.

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