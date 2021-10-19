Крым представил семь региональных брендов на конкурсе «Вкусы России»

С 20 октября по 7 ноября будет проходить голосование за лучшие российские бренды в рамках конкурса «Вкусы России». Республика Крым представила на конкурсе семь своих самых лучших брендов: «Ялтинский лук», «Караимский пирожок», «Крымское масло из виноградных косточек», «Крымское вино», «Черноморские устрицы», «Крымская оливка» и «Крымский персик».

Организатором мероприятия выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, впервые конкурс был проведен в 2020 году. Тогда Крым представил пять брендов, два из которых заняли высокие награды, передает ФАН.

По словам начальника управления имиджевой политики министерства сельского хозяйства РК Арсена Арзиева, конкурс направлен на продвижение региональных брендов на разных уровнях, на нахождение новых точек развития в сельском хозяйстве. Мероприятие должно послужить неким драйвером для развития малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства.

«Крым активно принял участие в этом мероприятии, направив семь региональных брендов. Все они характеризуют природно-климатические условия, подчеркивают нашу историческую принадлежность и в целом всю нашу палитру вкусов и наилучших продуктов, которыми богат Крым. Мы плотно работаем над тем, какие хотим представить бренды. Была сформирована рабочая группа, мы анализировали, чем всегда славился полуостров. Наши бренды, я думаю, очень перспективные», — сказал Арзиев на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

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Он отметил, что в этом списке есть два бренда, которые участвовали и в прошлый раз: тогда они заняли лидирующие позиции в своих номинациях. Так, «Ялтинский лук» вошел в топ-10, а «Крымское вино» заняло II место. Вместе с тем Арсен Арзиев призвал всех жителей и гостей полуострова проголосовать и поддержать крымские региональные бренды, чтобы местные сельхозтоваропроизводители развивались более быстрыми темпами.

Проголосовать в указанные даты можно будет на сайте вкусыроссии.рф. Отдать свой голос можно сразу за три региональных бренда.

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