Юная девушка погибла в ночной аварии в Крыму



Симферополь, 19 октября. Ночная поездка молодых людей в поселке Советский на востоке Крыма закончилась трагедией. Автомобиль попал в аварию в ночь на 19 октября, в результате которой девушка-пассажир скончалась от полученных травм.

«Водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, где совершил наезд на дерево. Установлено, что за рулем автомобиля находился 17-летний подросток, в результате ДТП он получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское упреждение. 16-летняя пассажирка, находящаяся в салоне автомобиля, погибла на месте ДТП», ― говорится в сообщении пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы выяснить все детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело ― «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее ФАН сообщал, что подводному охотнику в Севастополе насмерть рассекло голову винтом от судна. Тело мужчины нашли только на следующий день после трагедии.