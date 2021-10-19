Подводному охотнику в Севастополе насмерть рассекло голову винтом от судна

Двое мужчин решили отправиться на подводную охоту в акватории Черного моря в Севастополе, однако один из них оттуда не вернулся.

В частности двое, местных жителей 1970 и 1954 г.р. ушли на подводную охоту: с береговой линии они зашли в воду, но разошлись в разные стороны, так как обычно охотились отдельно друг от друга.

Как сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте, данный инцидент случился еще 17 августа в районе Херсонесского маяка и его расследование ведется до сих пор.

«Тело второго охотника нашли сотрудники МЧС уже на следующий день в нескольких десятках метров от берега. Экспертами установлено, что мужчина скончался от полученных травм головы, предположительно нанесенных винтом маломерного судна», — говорится в сообщении.

Сейчас транспортные полицейские ищут свидетелей происшествия и выясняют обстоятельства трагедии. При этом возбуждено уголовное дело — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Ранее ФАН сообщал, что в Симферополе разъяренный пассажир легковушки разбил лицо водителю троллейбуса из-за того что тот не пропустил машину, подрезавшую «рогатого».