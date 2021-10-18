Ростуризм выделил деньги Крыму на оборудование пляжей для людей с инвалидностью

Симферополь, 18 октября. Предприниматели, которые пользуются пляжными территориями в Крыму, получили 15 грантов на развитие туризма для людей с ограниченными возможностями на общую сумму более 40 миллионов рублей. Обратим внимание, что сегодня на полуострове функционируют почти 90 пляжей, где созданы комфортные условия для отдыха маломобильных групп населения.

Денежные гранты в размере не более 3 миллионов рублей будут выделены в рамках конкурса Ростуризма, направленного на поддержку проектов по развитию туризма. Это новая мера поддержки от правительства, на которую в этом году было выделено порядка 1,2 миллиарда рублей. При этом получатели грантов должны будут вложить в свой проект собственные средства — не менее 30% от объема запрашиваемой суммы, передает ФАН.

Как отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко на заседании круглого стола Всероссийского общества инвалидов «Дружелюбный Крым», сегодня в основном только на пляжных территориях Евпатории и Сак маломобильные группы населения могут почувствовать комфорт во время отдыха. Поэтому впереди предстоит проделать еще много работы для формирования удобной среды, в том числе городской, для людей с ограниченными возможностями. Проекты по благоустройству пляжей и развитию доступной среды для людей с ограниченными возможностями должны быть реализованы к началу курортного сезона в следующем году.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что крымчане неоднозначно восприняли сериал на СТС, где Евпаторию показали «захолустьем». Некоторые местные жители в комментариях в Сети выразили надежду, что после выхода сериала власти города обратят внимание на недочеты в своей работе.