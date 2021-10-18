Ровно 100 лет назад, 18 октября 1921 года, на части территории бывшей Таврической губернии была создана Автономная Крымская Советская Социалистическая Республика как часть РСФСР. ФАН выяснил, как это событие стало одним из факторов проведения в 1991 году первого референдума не только на полуострове, но и во всем Советском Союзе, а также основанием для воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году.

Краткий экскурс в историю

Во время Первой мировой войны с Германией и Австро-Венгрией в Крыму были образованы госпитали и санатории для солдат и офицеров Российской армии. В то время на полуострове проживало немецкое и австрийское население, которое в результате было выселено в другие губернии, поскольку в 1915 году правительство запретило им владеть землями на приграничных территориях из-за недоверия и подозрений в нелояльности к российской власти.

Эта ситуация привела к проблемам в сельском хозяйстве, потому что регион покинули опытные землевладельцы и их бывшие угодья приходили в упадок. Помимо всего прочего, в тот момент страна переживала революцию и гражданскую войну, поэтому создание республик стало неким последствием тех изменений, которые произошли в обществе в тот период.

Весной 1919 года компартия приняла решение создать Крымскую Советскую Социалистическую Республику, которая из-за ряда причин просуществовала с 28 апреля до 26 июня того же года, то есть фактически всего два месяца.

В 1920 году ситуация в Крыму оценивалась как плачевная, поскольку за последние семь лет в регионе почти на треть сократились объемы посевных площадей, а также объемы промышленного производства, население голодало, также была нехватка воды для сельского хозяйства. При этом так и не было определено, какой будет статус у Крыма.

Тогда в апреле 1921 года Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров издали постановление о создании на полуострове Автономной Крымской Советской Социалистической Республики (ССР).

ФБА «Экономика сегодня» / Евгения Авраменко

Завершение разрухи и начало развития

Установившаяся советская власть в Автономной Крымской ССР начала преобразование полуострова. Была выстроена правильная кадровая политика — в правительстве было много крымских татар, потому что они хорошо могли ориентироваться на территории и знали все особенности местности, — и эта политика привела к развитию полуострова.

Главным образом это отразилось на доступности образования для населения — за четыре года были построены почти три тысячи школ, а также другие объекты социально-экономической направленности, что дало свой результат.

Началось процветание ССР, стремительно развивалось сельское хозяйство, выросла урожайность, увеличилось поголовье скота и сельхозтехники, улучшилось благосостояние крестьян и многое другое. 5 мая 1929 года Автономная Крымская ССР получила название Крымская АССР (КрАССР).

Уже в январе 1934 года молодая республика была награждена высшей государственной наградой СССР — орденом Ленина за «выдающиеся успехи проведения основных сельскохозяйственных работ, укрепление колхозов и совхозов и выполнение обязательств перед государством». Однако стремительное развитие Крыма остановилось в 1941 году, когда началась Великая Отечественная война.

wikipedia.org / Сергей Струнников

Попытка выйти из состава Украины

После завершения ВОВ в 1945 году КрАССР была преобразована в Крымскую область, а в 1954 году советское руководство передало полуостров в состав Украинской ССР. Затем исторические события развивались таким образом, что местные жители и власти пришли к необходимости воссоздать Крымскую АССР.

20 января 1991 года люди высказали свое мнение о воссоздании автономного статуса региона как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора, большинство поддержали эту идею. Но тогда это ничем не закончилось. Результаты референдума просто проигнорировали. Несмотря на итоги народного волеизъявления, Крым все же вошел в состав Украины, однако уже в качестве республики.

После распада Советского Союза в 1992 году была принята Конституция Крыма и введена должность президента (первым и последним президентом Крыма стал Юрий Мешков — на фото ниже), а спустя два года был принят Закон Республики Крым «О восстановлении конституционных основ государственности Республики Крым», который, однако, украинские власти отменили уже через полгода.

«История борьбы Крыма за воссоединение с Россией уходит корнями еще в начало 90-х годов. В 1990 году был принят закон о порядке выхода союзной республики из состава СССР. Этот закон требовал, чтобы автономное образование, входящее в ее состав, провело параллельно с референдумом о выходе союзной республики из СССР еще и референдум о будущем статусе автономии, чтобы ее жители определились, останутся ли они жить в составе Союза или тоже выйдут из его состава. Украина, объявив 24 августа 1991 года Акт о независимости, по этому закону была обязана дать Крыму возможность провести референдум о самоопределении, чего она не сделала. На самом деле, у РФ уже тогда была масса правовых оснований для того, чтобы вопрос о статусе Крыма поставить. И главная правовая основа — это закон о порядке выхода союзной республики из состава СССР», — пояснил ранее ФАН замдиректора Института общественных наук и международных отношений (ИОНМО), доцент кафедры «История» СевГУ Вадим Хапаев.

facebook.com / yuri.meshkov

Однако именно события 1991 года помогли в 2014 году Крыму и Севастополю вернуться в состав России. Сегодня полуостров находится в составе Российской Федерации уже почти восемь лет. За это время в республике произошло много положительных изменений, региону наконец-то начали уделять должное внимание, которого он был лишен в украинский период. Поэтому после 2014 года в Крыму и Севастополе развернулась новая «всесоюзная стройка», поскольку начали появляться новые больницы с передовым оборудованием, школы, детские сады, дороги.

Кроме того, появился современный терминал аэропорта Симферополь, Крымский мост, трасса «Таврида», две теплоэлектростанции и многое другое, но самое главное — на полуострове перестали угнетать русское население, а крымские татары получили множество привилегий, и их язык сегодня является государственным на полуострове. Восстановлена историческая справедливость.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что жители Крыма оценили идею «возвращения» полуострова в состав Украины. Они объяснили, почему выступают против этого, приведя неоспоримые аргументы в пользу подобного решения.