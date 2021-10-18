Россияне начали активно бронировать билеты и отели в Крыму на новогодние праздники

Эксперт в области туристического бизнеса в Крыму Олег Спирин рассказал в комментарии ФАН, чем могут заняться туристы, приезжая на полуостров в зимние праздники.

Россияне уже начали активно бронировать авиабилеты и места в крымских отелях на новогодние выходные. Согласно данным сервиса «Туту.ру», количество ранних бронирований на праздники в Крыму на сегодняшний день даже больше, чем в Сочи. Причем интерес к билетам за рубеж пока сдержанный.

В комментарии ФАН эксперт в области туристического бизнеса в Крыму Олег Спирин рассказал, почему туристы выбирают отдых в Крыму и чем они могут заняться на зимних каникулах.

«Что касается Ялты, то сюда приезжают потому, что здесь витает ощущение вечного праздника, каких-то традиций, плюс, в Крыму прекрасный воздух. Гости, которые приезжают из больших городов, сразу отмечают, выходя из аэропорта, разницу в воздухе. Если говорить о развлечениях, то в первую очередь в несезон гости уделяют время культурной программе — посещают дворцы, парки, все это работает», — поясняет Спирин.

Конечно, подчеркивает эксперт, не помешал бы горнолыжный курорт, что значительно бы увеличило интерес туристов к полуострову зимой. Он уверен, что инвесторы бы нашлись, если разработать подобный проект.

«Думаю, стоило бы для большей привлекательности проработать маршруты по Ай-Петри, эта часть ЮБК недозагружена. Можно было бы продумать какие-то маршруты, тропы, через каждые 5–10 километров размещать стоянки. Например, сделать как в Швейцарии: там вдоль маршрутов есть мини-отели с хорошей кухней ― благодаря этому человек может налегке погулять по горным маршрутам, потом пообедать или поужинать, переночевать и далее продолжить свой путь», ― говорит специалист.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

При этом, по его мнению, популярная в некоторых странах система All Inclusive в Крыму в ряде отелей может прижиться, однако, скорее всего, серьезно на загрузку туристических объектов не повлияет, в том числе и потому, что здесь широко представлен частный сектор.

Если говорить о ценах на перелеты в зимние праздники, то демократичными их назвать нельзя. По данным на 18 октября, авиабилеты на двоих с 25 декабря по 3 января туда-обратно обойдутся в несколько десятков тысяч рублей. На более поздний срок цена возрастает.

Москва — Симферополь ― 18 тысяч (10 кг ручной клади);

Санкт-Петербург ― Симферополь ― 26 тысяч (без пересадок и 10 кг ручной, багаж — дополнительные 5600 рублей).

Уфа ― Симферополь ― 26 тысяч (без багажа, одна пересадка, ручная кладь размером с небольшой рюкзак).

Что касается размещения в отелях и гостиницах, то, также по данным на 18 октября, номер на двоих на эти даты с завтраками обойдется не менее чем в 30 тысяч рублей за весь период на ЮБК, а в Севастополе ― от 19 тысяч без завтраков и от 25 тысяч с завтраками.

Ранее ФАН сообщал, что на полях Петербургского международного экономического форума глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал соглашение, в рамках которого будет построен «Ялта Парк» наподобие «Сочи Парка» — в проект будет вложено порядка 16 миллиардов рублей, а также создано более 1000 рабочих мест.