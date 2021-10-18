Ялта вспоминает мэра Имгрунта, умершего от осложнений после заражения коронавирусом

Сегодня исполняется ровно год, как не стало бывшего мэра Ялты Ивана Имгрунта. Мужчина скончался из-за обострения хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, вызванного коронавирусной инфекцией. Лечение ялтинский чиновник проходил в Центре Алмазова в Санкт-Петербурге.

«Сегодня ровно год, как нет с нами замечательного человека и управленца. Имгрунта Ивана Ивановича. Тот день, 18 октября 2020 года, наверное, никогда не сотрется из моей памяти. Страшное смс от мужа: «Иваныч умер»... Да и, наверное, не надо забывать. Ведь человек жив, пока память о нем жива! Мы помним. Мы любим и скорбим. Светлая память, Иван Иванович!» — написала Татьяна Солдатенко.

В Сети многие отмечают что Имгрунт был достойным мэром города, который за короткий срок работы сделал многое для Ялты.

«Ровно год. Я помню, как мы с мамой сидели в ресторане и тут я прочитала пост в группе, что Иван Иванович умер. Не поверила. Думала, вранье. Ни один чиновник не смог даже трети качеств его себе примерить», — подчеркнула Ольга Ларионова.

Ивану Имгрунту было 59 лет. Он был назначен главой администрации города в ноябре 2019 года. До этого он 17 лет руководил муниципальным образованием Белореченский район в Краснодарском крае. А с февраля до мая 2019 года работал помощником председателя Совета министров Республики Крым.

У бывшего главы города было много идей, как развивать Ялту. Так, для привлечения туристов зимой он планировал построить круглогодичный горнолыжный комплекс. Кроме того, предлагал открыть музей имени В. И. Вернадского, запустить фестиваль «Золотой лев», а также начать работу по возвращению исторических названий улицам старого города.

Многим ялтинцам он запомнился своими интересными инициативами. Как-то он организовал акцию, направленную на поддержание чистоты Ялты, сам взял в руки метлу и вышел на набережную в форме дворника.

После смерти Имгрунта сначала обязанности мэра исполнял первый заместитель — Артем Мальцев. Позже «эстафету» на посту врио перехватила генеральный директор «Массандры» Янина Павленко, которая в декабре 2020 года стала уже официально мэром города. Сам Мальцев тогда не участвовал в конкурсе, но причин не называл.

Ранее ФАН сообщал, что правоохранители нашли на Украине следы киллера, который застрелил еще в украинские времена главу курортного поселка Симеиз.