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Потолок обвалился на спящего пациента больницы в Симферополе

  /   Обновлено: 18 октября 2021 16:20
Общество
Потолок обвалился на спящего пациента больницы в Симферополе
пресс-служба прокуратуры Краснодарского края  / 

На прошедших выходных на пациентку одного из медицинских учреждений Симферополя обрушилась часть потолка. Об инциденте сообщила в соцсетях дочь пострадавшей. По ее словам, у ее мамы инвалидность и ей необходимо ежегодно проходить курс лечения в ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» Симферополя.

«Эта осень не была исключением. Спустя неделю нахождения там произошла ситуация, которая не может не шокировать! Во время сна, приблизительно в 12 ночи, на нее упал потолок. Да, в прямом смысле потолок упал на человека, который спал, находясь на лечении в медицинском учреждении», — указано в сообщении в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

При этом, по ее словам, так как ЧП случилось в ночь с пятницы на субботу, то в выходной там находилась лишь медсестра, которая позже вызвала руководителей. Те уже позвонили в скорую помощь, женщину госпитализировали в городскую больницу.

«Там сделали МРТ. Вчера целый день она находилась в состоянии потерянного человека, вся в синяках и ушибах», — пишет дочь пострадавшей Наталья.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Тем временем в пресс-службе минздрава ФАН сообщили, что, по информации и. о. главного врача диспансера, когда ответственные за содержание зданий и сооружений учреждения люди осматривали помещение, то ими не были обнаружены риски обрушения потолка.

«В настоящее время министерством здравоохранения Республики Крым дано поручение руководству медицинской организации провести дополнительное обследование здания с целью определения объемов необходимых работ для выполнения текущего ремонта помещений и обеспечения безопасности медицинских работников и пациентов», — сообщили в ведомстве.

При этом в комментариях пользователи отмечают, что в больнице медперсонал внимательно относится к пациентам, а вот само состояние больницы оставляет желать лучшего, поэтому многие призывают ответственные органы обратить на это внимание и подумать о капитальном ремонте медицинского учреждения.

«Муж лежал там весной. Отношением медиков и лечением доволен. Лежал первый раз, много лет у него экзема. Но здание больницы — это кошмар, даже снаружи. Я такого давно не видела, хоть и живем в селе. Заходишь как в катакомбы. Панели, по-моему, темно зеленого цвета, и вообще угнетающее состояние от нахождения в том помещении. Убогость страшная», — сказала Оксана Московская.

Ранее ФАН сообщал, что 17-летняя девушка после нахождения в крымской реанимации была выписана оттуда с серьезными пролежнями на теле, хотя до попадания туда ее кожа была в порядке.

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больница симферополь
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