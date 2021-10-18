Кандидат наук Потанин рассказал, как холодная осень в Крыму скажется на сельском хозяйстве

Кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин рассказал в комментарии ФАН, может ли холодная осень в Крыму в будущем как-то повлиять на сельскохозяйственную отрасль. Вместе с этим эксперт объяснил, при каких температурных условиях растения себя комфортно чувствуют и могут впитать больше сахаров и витаминов.

После завершения лета в Крыму началась необычно холодная осень, при этом было много дождей, из-за чего традиционный для региона бархатный сезон, который обычно длится минимум до конца сентября, закончился еще в начале месяца. ФАН решил выяснить, как погодные условия могли сказаться на сельском хозяйстве в республике.

По словам Дмитрия Потанина, холодная осень для человека и для сельскохозяйственных культур — это абсолютно разные вещи. То есть, когда человек оценивает, что для него погодные условия некомфортны, — это не означает, что так же, условно, чувствуют себя и растения.

«У человека оптимальная температура для работы составляет +18 градусов по Цельсию, температура комфорта для человека — +21, если она выше на 3–4 градуса, то человек обычно себя уже чувствует дискомфортно. А теперь представьте, что зерновые могут себя нормально чувствовать при температуре +2 — +5 градусов. То есть, когда температура выше нуля градусов, растение способно развиваться и осуществлять свои биофизические и биохимические процессы. Сравнив нашу комфортную температуру в 21–24 градуса тепла с их уровнем комфорта, который начинается после отметки выше нуля, вывод, думаю, здесь очевиден», — сказал собеседник издания.

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На самом деле, продолжил эксперт, Крым сейчас вошел в очень благоприятный период для организации посевной кампании, хотя в целом она уже должна была быть завершена. Он отметил, что оптимальные сроки посева, например, озимой пшеницы, заканчиваются в среднем до 10 октября.

«Сейчас сроки, конечно, немного сдвинулись, некоторые предприятия еще продолжают сеять озимые культуры, но в целом те условия, которые сложились, в том числе с накопленной влагой в почве, весьма благоприятные. Тут самое главное, чтобы у нас не было бесснежной, но при этом и морозной зимы, дабы сильные морозы не смогли повредить растения уже непосредственно в той фазе, когда они будут уходить зимовать. Что дальше будет с погодными факторами, влияющими на их перезимовку, я сейчас затрудняюсь сказать. Все зависит от того, как сельхозтоваропроизводители смогут подготовить свои растения к зиме. Здесь, естественно, нужно учитывать, во-первых, оптимальные сроки посева, во-вторых — должна быть правильно выбранная стратегия по удобрению самих растений, чтобы они смогли выдержать экстремальные морозы, а также нехватку или переизбыток влаги», — уточнил кандидат сельскохозяйственных наук.

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В основном, если это касается сельскохозяйственных культур, нужно производить подкормки в виде фосфорно-калийного комплекса, то есть давать такие удобрения, которые благоприятно влияют на перезимовку растений. Конечно, в отдельно взятых культурах есть свои нюансы и различные другие соединения и стратегии удобрений, добавил он.

«Что касается зерновых и плодовых культур, то растения не так интенсивно развиваются, если они не засыпают, не уходят под зиму, потому что им, с одной стороны, комфортно, с другой же стороны — они нормально могут подготовиться к зиме так, чтобы встретить ее благоприятно. То есть зерновые растения в прохладный период не перерастают, соответственно, они не накапливают больше влаги и имеют возможность от солнца больше накопить сахаров, питательные вещества, которые помогут растению легко перезимовать. Это же касается плодовых культур — растения сейчас как раз готовятся к зиме и осуществляют набор питательных веществ из листьев в многолетнюю часть растений — это плодовые и виноград. И чем более благоприятный для человека вот этот прохладный период, чем более длительный он перед уходом в зиму, тем мягче будет переход к самой зиме, и тем лучше растения будут к этому подготовлены», — констатировал Дмитрий Потанин.

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По этому поводу также высказался в разговоре с ФАН крымский владелец винодельни «Дом Захарьин» Валерий Захарьин. Он отметил, что виноград — засухоустойчивое растение, однако при отсутствии влаги снижается резко урожайность, но все равно может вырасти качественная ягода, конечно, в зависимости от тех или иных сортов.

«В этом году влага была, сейчас идет уборка. Но один из моментов — это холодная осень для Крыма, и вызревание красного винограда сейчас стоит под вопросом. Посмотрим, как осень дальше будет продолжаться, потому что уже холодные ночи, что не дает возможности вызревания хорошего красного винограда», — сказал собеседник издания.

По его словам, сейчас за всеми этими процессами наблюдают специалисты. При этом Захарьин обратил внимание, что в Крыму очень много различных терруаров, то есть почвенно-климатических факторов, которые влияют на виноградники, в том числе близость к морю, поэтому сложно прогнозировать, как это может отразиться на урожайности, поскольку от участка к участку могут быть разные показатели.

Напомним, ранее ученый Дмитрий Потанин объяснил ФАН, как Украина водной блокадой дала толчок развитию Крыма. Эксперт обратил внимание, что это можно заметить на примере урожайности в сельском хозяйстве до и после 2014 года.