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Разъяренный пассажир авто разбил нос водителю троллейбуса на дороге в Симферополе
Происшествия
Разъяренный пассажир авто разбил нос водителю троллейбуса на дороге в Симферополе
Пресс-служба Правительства Республики Крым  / 

Симферополь, 18 октября. Пробки в городе из-за проведения дорожных ремонтных работ достигли своего пика, а у некоторых водителей и пассажиров, по всей видимости, начали сдавать нервы. Утром в понедельник конфликт произошел между водителем троллейбуса №21 и пассажиром автомобиля из 22-го региона, которому, видимо, не понравилось, что «рогатый» не пропустил авто в свой ряд.

«Доезжаем до Москольца, а там пробка нереальная сейчас каждое утро. Все стоят в три полосы — и в одну, и в другую сторону. И тут какой-то водитель на легковушке пытается к нам в ряд вклиниться — и не так, чтобы аккуратно посигналить, окошко опустить, попросить, а просто резко подрезает троллейбус и чуть ли не врезается в нас. В итоге оба водителя немного поругались, поматерились, вроде успокоились и поехали дальше», ― рассказала ФАН очевидица Мария из Симферополя.

Однако на этом конфликт не закончился. Троллейбус и легковушка поехали дальше и снова встали в пробке. В этот момент из автомобиля выбежал пассажир и начал нецензурно кричать на водителя городского транспорта.

«Он на него таким матом орал, просто ужас. Вел себя как «быдло». В итоге он начал через окно бить водителя. Причем парень молодой, крепкий, а водитель уже в возрасте, и он старался как-то не реагировать на выходки этого «бойца». Тот дальше продолжил возмущаться, пинать ногами троллейбус со всех сторон. В итоге водитель троллейбуса вышел из кабинки, и тот молодой разбил ему лицо, нос вроде сломал, столько крови было, кошмар. Когда кондуктор сказала, что они сейчас будут звонить в полицию, то девушка из того злополучного авто заявила, что «они сами здесь полиция». Не знаю, к чему это было сказано», — говорит очевидица.

В итоге кондуктор троллейбуса сообщила, что транспорт больше никуда не идет, всех пассажиров высадили. В полиции ФАН сообщили, что пока заявлений о нападении на водителя троллейбуса не поступало.

Ранее сообщалось, что в Севастополе продавщица стихийного рынка с ножом в руках устроила потасовку с подошедшими к ней правоохранителями.

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драка симферополь конфликт
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