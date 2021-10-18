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Продавщица стихийного рынка в Севастополе с ножом в руках устроила перепалку с полицией
Происшествия
Продавщица стихийного рынка в Севастополе с ножом в руках устроила перепалку с полицией
pexels.com  /  Erik Scheel

В Севастополе на проспекте Октябрьской Революции произошел инцидент с продавщицей одной из овощных лавочек. Как сообщили на странице группы «ЧП/Севастополь» в Instagram, конфликт разгорелся, когда двое полицейских подошли к женщине и сообщили ей, что ее деятельность незаконна.

В описании к видео на странице говорится, что женщина остро восприняла эту фразу и с ножом пошла на правоохранителей.

«Уйдите от меня. Уйдите, а то будет война. Я сказала ― война будет, я спокойно не дамся. Вызывай, кого хочешь», ― кричала женщина.

Сотрудники правоохранительных органов задержали торговку овощами и увезли в отдел. Сейчас, как сообщили ФАН источники в правоохранительных органах, проверкой данного факта занимается СК.

В случае, если вся информация подтвердится, будут доказательства преступления со стороны женщины, ей может грозить серьезный срок за посягательство на жизнь полицейского (наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет или пожизненным лишением свободы).

В комментариях в соцсетях севастопольцы разделились на два лагеря. Некоторые отмечают, что опубликована только часть видео, точно неясно, для каких целей женщина достала нож — возможно, она до этого разрезала какой-то продукт для покупателей. Другие же пишут, что женщина не раз проявляла агрессию в общении с людьми, поэтому этот случай не исключение. Официальные данные по этой ситуации будут позже.

Отметим, что стихийные рынки возле остановок общественного транспорта — стандартное явление многих городов. В этом районе это тоже привычное дело, и в борьбе с подобной торговлей официальные ведомства пока что проигрывают, хотя и ведут активную работу.

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нападение севастополь
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