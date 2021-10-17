В Керчи открыли монумент в память о погибших при стрельбе в политехническом колледже

Керчь, 17 октября. Монумент, посвященный трагедии в политехническом колледже, составил в высоту почти семь метров. На его открытие приехали студенты, работники учреждения, родители погибших и просто неравнодушные местные жители, сообщили в пресс-службе администрации Керчи.

Решение о строительстве мемориала приняли еще в ноябре 2020 года. Родителям предоставили возможность выбрать из предложенных эскизов лучший памятник.

Среди всех им понравилась работа народного художника РФ и скульптора Андрея Ковальчука. На его рисунке была изображена тетрадь, из которой в небо устремляется стая жаворонков.

«В небо летят жаворонки, как души бедных погибших ребят. В христианстве жаворонок символизирует юность, смирение, поскольку парит высоко и поет, только устремляясь к небу», — объяснил живописец.

Памятник был сделан из бронзы и на нем написаны золотом имена жертв стрельбы в политехническом колледже. Его высота составила 6,5 метра.

В 2018 году 17 октября произошло массовое убийство в одном из учебных заведений города Керчь. Юноша устроил взрыв и после открыл стрельбу по студентам и работникам колледжа. В результате трагедии погиб 21 человек.