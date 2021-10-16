Крымчане признались, на какой вопрос не хотели бы отвечать во время переписи населения

В стране с 15 октября началась Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Пройти перепись можно тремя способами: традиционным, когда переписчик придет к вам домой и задаст вопросы, самостоятельно на портале «Госуслуги» и в переписном пункте в МФЦ.

Результаты переписи покажут реальное положение дел в стране, итоги станут основой для разработки новых социальных и экономических программ. Безусловно, состав населения Крыма количественно изменился. После переписи станет известно, на какую сферу развития и жизни полуострова правительству нужно будет обратить больше внимания.

Эксперты надеются, что именно с появлением электронного формата большинство россиян примут участие в переписи, так как граждане часто отказываются идти на контакт, потому что мало вовлечены в социальный процесс.

Корреспондент ФАН пообщался с крымчанами и узнал, планируют ли они принять участие в переписи, есть ли вопросы, на которые они не хотели бы отвечать.

«Я считаю перепись очень важным для граждан страны процессом. Если не знать, в каких условиях живут люди, кому больше нужна помощь, как обстоят дела с населением, то как нам власти помогут? Я лично буду участвовать в переписи, нашему дому давно нужен ремонт, я обязательно на это укажу переписчику, когда он придет», — рассказал ФАН пенсионер Юрий Ефремович из Симферополя.

Правительство Архангельской области /

«Я приму участие в переписи, но есть ряд вопросов, на которые я не хотел бы отвечать. Допустим, вопрос о доходах: я сдаю две квартиры, но налоги за них не плачу и пока регистрировать не планирую. Поэтому такие данные раскрывать вместе со своей фамилией и адресом не буду. Уж простите!» — рассказал ялтинец, который попросил не называть его имени.

Еще один житель курортного города объяснил, что тоже не собирается раскрывать источник своих доходов, так как числится на бирже труда как безработный, хотя и зарабатывает от сдачи жилья.

Отметим, наряду с постоянными жителями Крыма на вопросы будут отвечать те, кто находится здесь в командировке, на отдыхе, а также иностранцы и переселенцы. Для них подготовлена отдельная анкета с другим перечнем вопросов.

Global Look Press / Alexander Rekun

В комментарии ФАН азербайджанец, который уже три года живет в Крыму, рассказал, что в 2019 году, когда перепись населения проходила у них в стране, были моменты, которые не понравились гражданам. Например, его друзья и родственники рассказывали, что многих людей не смогли переписать, потому что якобы не заставали никого дома, хотя люди и сами просили переписчиков к ним прийти, но в итоге никто не приходил.

«Очень хороший вариант — пройти этот процесс на сайте «Госуслуги», потому что можно внести и бабушку свою, и маму, и ребенка. Тогда действительно будут более понятные цифры, да и дома легче за компьютером сделать, чем ждать переписчика. Я работаю почти круглосуточно, меня дома застать очень трудно», — поделился с нами Абдулла из Симферополя.

Перепись населения проходит во многих странах мира, однако иногда промежутки между каждой переписью очень разнятся. К примеру, в Боснии и Герцеговине последняя перепись была проведена в 1991 году, а в Великобритании — 20 лет назад.

Ранее сообщалось, что Европейский союз подверг критике решение Российской Федерации провести перепись населения на территории Республики Крым. Об этом было сказано в сообщении внешнеполитической службы ЕС.