Экономист Колташов объяснил необходимость миллиардных вкладов России в развитие Крыма

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал ФАН, почему России пришлось вкладывать в Крым и Севастополь сотни миллиардов рублей после 2014 года. Также он объяснил, что необходимо сделать, чтобы регион посещало еще больше туристов и он мог конкурировать с популярными курортами.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По словам Василия Колташова, до воссоединения Крыма с Россией регион находился в печальном положении, поскольку вместе с Донбассом полуостров рассматривался украинским государством как источник ресурсов.

«В республике была обширная туристическая зона, где отдыхало очень много людей, но развитие инфраструктуры шло даже не плохо, а безобразно плохо. То есть из Крыма изымали ресурсы, чтобы поддерживать всю систему украинского государства, которая, как мы видим сейчас, когда Крымский полуостров вернулся в состав России, а Донбасс разделился на Луганскую и Донецкую народные республики, находится в чудовищном, жалком состоянии. Это можно понять по огромному долгу страны, неэффективности министерств, развалу железных дорог. То есть Крыму все это время не давали развиваться, шла активная кампания против русского языка, была ужасная инфраструктура, варварская застройка в городах, отсутствие какой-либо документации на большое количество имущества, из-за чего было непонятно, кому принадлежат земельные участки, гостиницы и многое другое», — сказал эксперт.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Собеседник издания отметил, что украинские олигархи, такие как Игорь Коломойский, держали различные объекты в туристической зоне Крыма, но рассматривали этот регион как место, откуда можно черпать деньги и куда не нужно много вкладывать. Причем такой точки зрения придерживались и украинские власти.

«Стоит ли удивляться, что Россия на протяжении многих лет работает с крымской инфраструктурой, вкладывая серьезные средства в это, борется с коррупцией, поскольку не все местные чиновники чисты на руку, и это серьезная проблема. Дело в том, что украинское государство функционировало не по закону, а в основном по коррупционным схемам, что и являлось его стержнем, который до сих пор искореняется. Что потребовалось построить России в Крыму: дороги, вывести социальную инфраструктуру совершенно на новый уровень, куда входит строительство детсадов, школ, медучреждений, жилье, то есть привести в целом города в порядок, особенно крупные», — сказал Колташов.

Напомним, что с учетом всех корректировок Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя объем финансирования увеличен до 1,37 трлн рублей, действовать госпрограмма будет до 2025 года.

В рамках ФЦП уже создано более 200 новых объектов разной направленности: трасса «Таврида», Крымский мост, новый международный аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, энергетический мост, инженерные сооружения для обеспечения водой населения и многое другое.

Пресс-служба правительства Севастополя /

Эксперт отметил, что сначала не все жители Крыма понимали, что в республике нужно развивать курортную сферу, поскольку считали, что российские туристы могут отдыхать в тех же условиях, какие были в украинские времена.

«После 2014 года, когда в Крым поехали массово россияне, они захотели видеть приличные кафе, хорошие рестораны, более интересную развлекательную инфраструктуру, что и было сделано. Я лично наблюдал за тем, как Ялта изменилась с 2014 года по 2020 год, как в городе все преобразилось. И в целом было видно, что Россия в Крым вкладывает много ресурсов, что создает необходимую инфраструктуру, рабочие места, правда, зарплата зачастую там невысокая. Период до 2014 года для некоторых жителей Крыма, возможно, был более приятным, но здесь всегда нужно делать поправку, поскольку с 2014 по 2016 год несколько раз упали мировые рынки и была грандиозная вторая волна мирового кризиса, которая все изменила. В том числе это повлияло и на постмайданную Украину. В связи с этим период до 2014 года с точки зрения доходов и цен был более приятным для всех. Но это не означает, что у республики была, скажем так, какая-то альтернатива, потому что Крым, выходя фактически из состава Украины, спрыгивал с горящего поезда, поскольку страна неслась под откос. Сейчас полуостров развивается и будет развиваться, потому что у него колоссальный потенциал и поддержка со стороны правительства», — заявил Василий Колташов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Собеседник издания добавил, что Крыму предстоит проделать еще много работы, особенно это касается туристической сферы. По его словам, в республике огромный дефицит отелей, где действует система «все включено», необходимы такие средства размещения, которые были бы доступны людям со средним уровнем заработка, поскольку это привлечет еще большее количество туристов и даст возможность конкурировать с популярными курортами, в частности Турцией. Для этого нужны крупные капиталовложения, поскольку нужно переделывать все, что пришло в упадок за украинский период.

Ранее ФАН сообщал, что ученый Дмитрий Потанин объяснил, как Украина водной блокадой дала толчок развитию Крыма. Он отметил, что это видно по ситуации с сельским хозяйством, которое пришлось подстраивать под новые реалии, потому что украинская сторона перекрыла Северо-Крымский канал, вода из которого шла на орошение полей.