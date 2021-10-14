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Полиция пришла искать нелегалов к женщине, обнаружившей потерявшуюся девочку в Севастополе

  /   Обновлено: 14 октября 2021 21:56
Происшествия
Полиция пришла искать нелегалов к женщине, обнаружившей потерявшуюся девочку в Севастополе
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

На прошлой неделе жительница Севастополя Валентина обнаружила возле мусорных баков на одной из улиц города голодную девятилетнюю девочку, которую приютила на пару дней, а после передала правоохранителям. На днях к ней наведались сотрудники полиции, которые проводили операцию «Нелегал-2021».

Заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа рассказала ФАН, что это была за операция и при чем тут эта женщина. Как выяснилось, правоохранители установили, что жительница Севастополя совершила фиктивную постановку на учет гражданки соседнего государства (Белоруссии) — зарегистрированная женщина не собиралась проживать в ее квартире.

«При этом женщина была предупреждена о том, что в случае постановки на учет иностранного гражданина в жилом помещении он обязан проживать в нем в течение всего времени пребывания», ― сообщила замначальника пресс-службы УМВД России по Севастополю.

Такие действия горожанки подпадают под ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении жительницы города возбуждено и расследуется уголовное дело. Ей может грозить штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как сообщал ФАН, девочка, до того, как ее нашла случайная прохожая в сентябре, все лето спала на лавочках или в подъездах жилых домов. Женщина предложила ребенку пойти к ней домой, где умыла ее и накормила. Позже стало известно, что ее мать ведет асоциальный образ жизни, а в семье есть еще и младший ребенок.

После этого СК РФ по Республике Крым и Севастополю начал процессуальную проверку сведений об обнаружении на улице голодной несовершеннолетней девочки. Проверка проводится на предмет наличия в действиях должностных лиц органов системы профилактики признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан».

Кроме того, следствие ходатайствует перед прокурором о передаче материалов проверки в отношении матери детей по факту неисполнения ею обязанностей из органов УМВД в производство ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю с целью соединения и всестороннего установления обстоятельств нарушения прав несовершеннолетних. В настоящее время девятилетняя девочка и ее семилетний брат находятся в приюте.

Ранее стало известно, что в Алуште отец пытался физически навредить своему четырехлетнему сыну, чтобы таким образом отомстить бывшей жене.

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