Врач Белоглазов объяснил необходимость жестких антиковидных мер в Крыму

Эксперты назвали введенные противоковидные меры в Крыму достаточно эффективными. Так, в эфире одного из местных телеканалов экспертное сообщество, в том числе и представители бизнеса, обсудили ситуацию с коронавирусом на полуострове, а также эффективность принимаемых мер властями в этом направлении.

Напомним, что с 11 октября на территории Республики Крым начали действовать новые коронавирусные ограничения, которые призваны остановить распространение вируса и сократить число заболевших. Так, работодатели в обязательном порядке должны были перевести всех своих сотрудников, чей возраст выше 65 лет, на удаленку. Исключением стали медицинские работники, а также работники Роспотребнадзора и социальных служб.

Кроме того, это частично коснулось и сотрудников государственных и муниципальных учреждений — до 50% работников ушли на дистанционный режим работы. При этом работодателей в сфере обслуживания, где привито менее 80% сотрудников, обязали за свой счет проводить раз в неделю тестирование своих работников на коронавирус.

Также с 11 числа была отменена диспансеризация населения, запрещено проведение мероприятий с участием родителей в детских садах и школах. Вместе с тем для граждан старше 65 лет был отменен льготный проезд в общественном транспорте. Подчеркнем, что соблюдение социальной дистанции, термометрия и масочный режим продолжают действовать, передает ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» . /

Эксперты назвали эти меры достаточно эффективными, но при этом отметили, что необходим еще и контроль за их выполнением, поскольку многие люди пренебрегают правилами и не всегда носят предметы личной защиты, как это требуется. По этому поводу высказался профессор Медицинской академии им. С. И. Георгиевского университета КФУ им В. И. Вернадского, доктор медицинских наук Владимир Белоглазов.

Он отметил, что масочный режим регулярно нарушается в общественных местах и транспорте, поскольку чаще всего люди воспринимают это как формальность. Ученый уверен, что без жестких требований (вакцинации и масочного режима), а также контроля выполняемых мер выйти из сложившейся ситуации не получится.

«Да, жесткие, непопулярные методы, но какие могут популярные меры быть в войне с вирусом? Я наблюдаю молодых людей, которые попадают в стационары. Два года вирус уже разгуливает, и они уже наверняка сталкивались с ним. Тогда они смогли ему противостоять, но сейчас новый тип вируса, он более агрессивен, более вирулентный. Что такое 550 человек, когда 200 из них нуждаются в госпитализации? 3–4 дня и нужно открывать новую больницу Семашко. А где взять докторов, специалистов, лекарственное обеспечение? Я думаю, что надо принимать самые жесткие меры, потому что если мы не приостановим [рост заболеваемости], будет плохо для каждого из нас», — заявил Владимир Белоглазов в эфире телеканала «Крым-24».

Федеральное агентство новостей /

Вместе с тем председатель крымского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Лапенко считает, что если принимать жесткие и непопулярные меры, то они должны касаться всех.

«Потому что когда принимаются для какой-то отрасли ограничения, ты садишься с человеком, разговариваешь, а он тебе показывает рукой на дорогу, по которой едет автобус, где большое скопление людей, и говорит: «Где больше вероятность заразиться: в этом автобусе, или в моем фуд-корте, или где-то в заведении?» То есть нужен баланс. Хорошо, что до этого, когда принимались ограничения и когда был локдаун, глава Крыма Сергей Аксенов нас собирал, представителей бизнеса, мы все это обсуждали. Он внимательно относится ко всей этой ситуации, к предпринимателям, чтобы был баланс», — отметил Лапенко.

Он также назвал сегодняшние меры, которые были приняты на полуострове для снижения числа заболевших и распространения болезни, в том числе необходимость вакцинации не менее 80% сотрудников в сфере обслуживания, действенными и полезными. Вместе с тем эксперты призвали население вакцинироваться, поскольку это помогает избежать осложнений при болезни и весомо снижает сам риск подхватить вирус. Тем более эффективность этого метода показывает мировая практика.

Напомним, ранее инфекционист Тимаков предупредил, что коронавирус может остаться навсегда с человечеством. По мнению медика, так или иначе вирусом все равно все переболеют.