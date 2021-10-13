Студенты из Индии и Конго рассказали о своих впечатлениях о Крыме

Ежегодно вузы Крыма заканчивают сотни иностранных студентов, которые могут остаться либо работать в Крыму, либо уехать на родину, чтобы с полученными знаниями помогать гражданам своей страны.

Несмотря на санкции Запада и пандемию коронавируса, сегодня вузы полуострова продолжают сотрудничать по образовательной линии с партнерами из Китая, Ирана, Индии, Греции, Конго и других стран. В ходе пресс-конференции в Симферополе иностранные студенты поделились опытом обучения в Крыму и дальнейшими планами.

Как говорит президент индийского землячества студентов КФУ им. В. И. Вернадского Арвин Радж, развитие индийско-российских отношений — это хороший шаг.

«Мы в Индии выбрали Крым, потому что тут похожая погода, кроме зимы, в остальные периоды все нормально. Удобно было учиться шесть лет на английском языке. В каникулы можно было поехать на море и пляжи, куда хочешь. От Симферополя едешь 50 километров в любую сторону и уже приезжаешь на море. Это самое лучшее», — отметил Арвин Радж.

По его словам, в Крыму находятся порядка полутора тысяч человек из Индии. Так как он — президент индийского землячества студентов, то благодаря помощи деканата университета у него появилась возможность проводить спортивные и культурные мероприятия для иностранных студентов.

«После шести лет обучения в Крыму каждый студент, кто обучался в другой стране медицине, сдает специальный экзамен, чтобы потом получить работу. Я планирую уехать в Индию и работать там врачом», — сказал индийский студент.

cfuv.ru / Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

«Если честно, я иногда забываю, что нахожусь в другой стране. Чувствую, будто дома, только не хватает родителей, близких и друзей. В будущем после учебы подумаю и, может быть, останусь здесь. Это было бы неплохо», — поделился также впечатлениями студент-политолог Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Кадрол Мпуйи-Нгуала из Республики Конго.

Отметим, что иностранные студенты обучаются в Крыму уже многие десятки лет. Чаще всего они выбирают медицинское направление или филологическое.

cfuv.ru / Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

В Советское время, говорит проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. Вернадского, профессор Сергей Юрченко, была отработанная система взаимодействия с иностранными студентами, и в этом плане рассматривались вопросы не только обучения, но и социальной адаптации, досуга. Под это выделялись средства государством, многие из этих традиций наследованы и российской системой образования.

«В мире сегодня более миллиона [иностранных] выпускников российских и советских вузов, и это значительная интеллектуальная, социальная и политическая сила людей, которые испытывают симпатии к нашей стране, эти связи с нашими выпускниками нужно развивать, помня о тех людях, которые отдавали жизни для работы, чтобы эти связи существовали», — сказал Юрченко на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Стоит отметить, что на сегодняшний день в республике обучается порядка двух тысяч иностранных студентов из более чем 50 государств. За полувековую же историю высшее образование в крымских вузах получили свыше 20 тысяч человек из ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее корреспондент ФАН пообщался с преподавателями и учащимися ушедших на дистанционку учебных заведений и узнал их отношение к временному обучению из дома.