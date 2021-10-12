Публицист Кеворкян объяснил нежизнеспособность заявлений Украины о возвращении Крыма

Известный публицист Константин Кеворкян объяснил в комментарии ФАН, почему не стоит обращать внимание на различные заявления многочисленных политических деятелей Украины, особенно если это касается вопроса Крыма или Донбасса. Кроме того, он рассказал, почему Россия никогда не откажется от своих территорий.

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире одного из местных телеканалов заявил, что война в Донбассе якобы может быть остановлена одним звонком, а Крым — «деоккупирован» за пять минут решением президента Российской Федерации. Правда, кому нужно звонить и куда, а также зачем России отчуждать полуостров, он так и не объяснил.

«Комментировать слова господина Арестовича сложно, поскольку он бывший актер и человек, чья задача состоит в развлечении публики, он шоумен. Серьезная политика подразумевает соотношение обещаний и их исполнение. Советник Зеленского в данном случае исполнял задачу по развлечению публики накануне надвигающихся осенью холодов и еще более холодной зимы, это не был серьезный политический сигнал. Если говорить о территориальной целостности страны и недопущения геноцида народа Донбасса, то позиция Российской Федерации здесь остается неизменной», — подчеркнул собеседник издания.

По словам эксперта, пока не будут выполнены условия со стороны Киева — прекращение войны, угрозы территориальной целостности, никаких ни звонков, ни возможностей переговоров и уступок в одностороннем порядке не будет: разговоры об этом преждевременны.

«Доказательством этому является статья заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в которой он подтвердил политику российского государства достижений договоренностей с Киевом, но при том, что украинская сторона будет вменяемым партнером, который не будет разглагольствовать устами многочисленных Арестовичей», — сказал он.

Константин Кеворкян также рассказал, какие последствия ждут Крым, если он гипотетически вернется в состав Украины, как об этом с 2014 года постоянно заявляет Киев.

«Это бы закончилось дерусификацией, декоммунизацией, упадком хозяйственной деятельности Крыма. Подавляющая часть населения полуострова такого возвращения не желает. Речи Украины о гипотетическом возвращении Крыма не учитывают пожелания тех самых людей, которые населяют регион. Поэтому все эти разговоры нежизнеспособны», — подчеркнул известный публицист.

Отметим, также по поводу заявления Алексея Арестовича высказался российский сенатор Алексей Пушков, назвав советника украинского президента «придворной птицей-говоруном». Он указал, что слова внештатного советника президента Украины не являются реальной политикой.