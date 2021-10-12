Владелец винодельни Захарьин пояснил, как в Крыму решают проблему с нехваткой рабочих

Крымский владелец винодельни «Дом Захарьин» Валерий Захарьин в комментарии ФАН рассказал, столкнулись ли местные производители вина во время сбора урожая с нехваткой рабочей силы. Он объяснил, чем отличается механическая сборка винограда от ручной и почему многие винодельни постепенно переходят на первый вариант.

В связи с пандемией владельцы французских и итальянских виноделен пожаловались, что во время сбора урожая им не хватало рабочих рук, поскольку мигранты, которые обычно выполняли эту работу, не смогли попасть к ним в страну на работу. Из-за этого они вынуждены переходить на механический сбор винограда и покупать дорогостоящее оборудование.

Вместе с тем многие производители считают своим принципом не использовать автоматизацию при сборе урожая. Они объясняют это тем, что машина не может выполнять эту работу так же хорошо, как человек.

Более того, в некоторых районах Франции, например, в регионе Шампань, до сих пор действует запрет на автоматизирование процесса сбора винограда. Впрочем, с учетом быстроразвивающихся технологий все больше производителей приходят к тому, что механическая сборка не только не уступает ручной, но и является более эффективной.

По словам Валерия Захарьина, в Крыму категорически не хватает рабочих рук, поскольку это тяжелый физический труд. При этом большинство местных жителей нормально зарабатывают в курортный сезон, за время которого на полуостров приезжает порядка 8 млн туристов. В связи с этим тяжело найти специалистов.

«Вопрос — в переходе на высокоэффективные современные виноградники с металлической шпалерой, чтобы можно было использовать для сбора комбайны. Это дорогое оборудование, однако своей эффективностью они снимают этот вопрос. Один человек собирает примерно 400-500 кг винограда. А комбайн в день убирает 100 тонн, то есть он заменяет собой огромное количество рабочих. В Крыму уже есть компании, которые владеют этими комбайнами. Конечно, в течение 3-4 лет оборудование окупается», — сказал собеседник издания.

Владелец винодельни «Дом Захарьин» отметил, что отечественных комбайнов для сбора винограда нет — только зарубежные. Сейчас же этот вопрос стоит достаточно остро, потому что президент и правительство занялись реформированием отрасли виноделия в стране, что очень хорошо.

«Следующий этап — энерговооруженность в данном вопросе. Я думаю, здесь будут какие-то подвижки, поскольку эта тема назрела. Нужно хотя бы ввести отверточную сборку на начальном этапе, а дальше — начинать собирать у себя эти комбайны», — считает Валерий Захарьин.

По его словам, начало такого производства в стране требует большого количества выпуска комбайнов, поэтому с ростом количества виноградников будет возрастать и потребность в них, соответственно, будет меняться и экономическая составляющая в создании такого высокотехнологического оборудования.

Ранее ФАН рассказывал, как крымчане пытаются стать успешными фермерами. Один из местных жителей поделился историей открытия собственного маленького бизнеса по производству молока и мяса.