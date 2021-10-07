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Жительница Севастополя создала ранчо для спасения животных от убоя

  /   Обновлено: 07 октября 2021 20:48
Общество
Жительница Севастополя создала ранчо для спасения животных от убоя
pixabay.com

Севастополь, 7 октября. Волонтер из Севастополя Наталия Курласова обосновала ранчо для защиты животных от убоя. Для своих подопечных девушка создала комфортные условия.

Жительнице Севастополя неоднократно приходилось спасать четвероногих. Сейчас на ранчо находятся лошади, еноты, козы и даже верблюды. Девушка тренирует животных, а также балует их фруктами. В будущем хозяйка ранчо планирует создать небольшой театр, где будут показывать представления с питомцами.

Волонтеры помогают животным по всей России. Например, в Ярославле прошла традиционная акция «Хочу домой». Добровольцы пристраивали в добрые руки кошек и собак. Четвероногих друзей нашли в заброшенных домах. В октябре 2021 года хозяев обрели 30 животных. Все питомцы, участвующие в акции, привиты и стерилизованы.

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