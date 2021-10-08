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Женщина в Севастополе обнаружила девятилетнюю девочку, искавшую еду у мусорных баков
Общество
Женщина в Севастополе обнаружила девятилетнюю девочку, искавшую еду у мусорных баков
pixels.com  /  Kat Jayne: Pexels

В Севастополе произошел серьезный инцидент: родители бросили ребенка жить на улице. Как оказалось, девочка все лето спала на лавочках или в подъездах жилых домов. Ее заметила жительница Севастополя Валентина у мусорных баков и предложила пойти к ней домой, где умыла ребенка и накормила.

По словам женщины, видимо, ребенок особых благ цивилизации не знал, так как девочка удивлялась тому, что в квартире есть холодильник и стиральная машина. На вопрос о родителях ребенок ответил, что сами они из Москвы, но квартиры нет — живут в заброшенных помещениях, сообщает канал Mash. Взрослые в семье выпивают, поэтому она часто сбегает и ночует на улице. В школу не ходит. Как выяснилось, в семье есть еще один ребенок — мальчик семи лет.

В полиции данный случай ФАН подтвердили. В пресс-службе МВД России по Севастополю сообщили, что семья состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних с июня 2021 года. Мать неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а она постоянно обещала заняться воспитанием детей.

Женщина в Севастополе обнаружила 9-летнюю девочку, искавшую еду у мусорных баков
pixabay.com  / 

После того как в сентябре школьники не явились на уроки, из школы №26 обратились в комиссию по делам несовершеннолетних Нахимовского района. В заседании комиссии в школе приняли решение — полиции установить местонахождение семьи и выяснить причины непосещения детьми школы. Инспекторы по делам несовершеннолетних искали горе-родителей, но те меняли место проживания. В итоге спустя время нашли мать детей на улице в состоянии алкогольного опьянения.

«Женщина пояснила, что постоянного места жительства не имеет, однако на предложение сотрудников полиции поместить малолетних детей в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков» по собственному заявлению либо обратиться в «Городской комплексный центр социального обслуживания» ответила категорическим отказом, при этом пояснила, что незамедлительно разрешит проблему с жильем», — сообщили ФАН в пресс-службе МВД РФ по Севастополю.

Однако ситуация вновь повторилась: 4 октября в полицию позвонила женщина и сообщила, что на протяжении двух дней с ней проживает девочка девяти лет, которую она обнаружила на улице. На тот момент девочка не знала, где ее мама.

Мать ребенка снова не удалось найти, девочку отправили в Центр охраны здоровья матери и ребенка с дальнейшим помещением в приют. На следующий день полицейскими был обнаружен и семилетний брат девочки без сопровождения матери, который так же был отправлен в приют. В настоящее время местонахождение родителей устанавливается.

Ранее ФАН сообщал, что во время брифинга Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудили вопрос, нужна ли профессиональная помощь подрастающему поколению, способны ли родители самостоятельно решить проблемы своих детей, не привлекая никого со стороны.

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дети крым севастополь
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