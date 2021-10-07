Крымчане развернули 70-метровый портрет Владимира Путина ко дню рождения президента



Симферополь, 7 октября. Крымчане необычно поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения. В честь 69-летия главы страны украинцы, русские, крымские татары, болгары, белорусы и представители других национальностей полуострова сняли видеоролик в самых узнаваемых местах региона.

С народными танцами они появились у симферопольского международного аэропорта им. И. А. Айвазовского, возле Митридатской лестницы в Керчи и у Ласточкиного гнезда в Ялте. Кроме того, в ролике появляется значимый для республики Крымский мост и открываются виды на зеленые поля полуострова с воздушных шаров.

Также жители региона развернули огромный портрет президента в урочище Таш-Джарган в Симферопольском районе. Его размер составил порядка 70 квадратных метров.

Согласно последним статистическим данным, в Крыму проживает более 170 народов. Более детально об этом станет известно после Всероссийской переписи населения, которая начнется 15 октября.

Ранее ФАН рассказывал, что ко дню рождения президента Владимира Путина крымчане записали рэп и сняли клип в арт-кластере «Таврида» в Судаке.