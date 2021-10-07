Крым креативно поздравил Владимира Путина с 69-летием



Граждане Крыма и лидеры республики поздравляют сегодня президента России Владимира Путина с днем рождения. Так, молодежь полуострова записала видеоклип на фоне инсталляций, установленных на территории арт-пространства «Таврида» в Судаке.

Кроме того, в клипе то и дело появляются граффити с изображением президента из разных уголков республики. Как рассказал автор текста Влад Молчанов, все слова для поздравления написаны от чистого сердца, потому что «для Крыма Владимир Путин больше, чем супергерой».

С днем рождения президента поздравили и крымские лидеры. Так, глава республики Сергей Аксенов поблагодарил Владимира Путина за то, что глава России взял на себя ответственность за судьбу нашей страны в очень сложный период отечественной истории.

«С именем Владимира Владимировича Путина навсегда связано судьбоносное для нашего отечества событие — воссоединение Крыма с Россией. Оно в корне изменило ход мировой истории, а для нас, крымчан, стало долгожданным возвращением домой, в родную гавань, исполнением нашей крымской мечты», — говорится в поздравлении главы республики.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

«К моим поздравлениям присоединяются все крымчане. Мы ежедневно ощущаем вашу поддержку, любовь и преданность. Мы благодарны вам за Крымскую весну и за масштабные инфраструктурные преобразования, которые изменили полуостров. Крепкого здоровья вам, Владимир Владимирович!» — поздравил главу России председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем поздравлении вспомнил о тяжелых 1990-х годах и о том, как сложно было «собрать из руин такую огромную страну, синхронизировать все процессы, выстроить систему».

«В мире, где так много теоретиков, взять на себя ответственность за Россию и повести за собой может только очень сильный, преданный делу и любящий родную землю человек. Севастопольцы знают, что особое место в сердце президента занимает наш город. Владимир Владимирович, Севастополь искренне поздравляет вас!» — написал губернатор на своих страницах в соцсетях.

Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Несмотря на праздник, российский президент не будет менять свои рабочие планы. Вечером Путин отметит день рождения с родными и близкими.