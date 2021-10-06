Начать свое дело и не прогореть: как в Крыму пытаются стать успешными фермерами

Крымчанин Ярослав Дудчак решил начать свое фермерское дело, чтобы поставлять людям свежее молоко и мясо. О том, насколько сложно начать маленький бизнес с нуля и стать фермером в Крыму, а также какие преграды ждут энтузиастов на этом пути, Ярослав рассказал корреспонденту ФАН.

Ярослав Дудчак — житель села недалеко от города Саки. Когда он работал строителем по найму, оказавшись на бирже труда как безработный, задумался о своем деле.

«Есть такая госпрограмма, которая помогает открыть свое дело. И я решился. Я сразу открыл ИП, составил бизнес-план, выступил перед комиссией и защитил проект. Государство мне выделило 240 тысяч — стартовый капитал, чтобы я начал дело», — говорит крымчанин.

По словам мужчины, он решил заняться животноводством потому, как в его селе молоко почти невозможно купить, а ехать ради этого в городе неразумно. Кроме того, до этого он уже держал гусей и уток.

«Я живу в селе, восемь километров от города Саки. Покупаю себе молоко в трехлитровой банке раз в неделю, чаще брать не могу, так как ни у кого нет своего хозяйства. Молодежь не хочет его вести, а старики не могут. Конечно, я могу брать в городе, но ездить туда только за молоком не хочу», — делится мужчина.

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На тот момент, когда летом Ярослав защищал бизнес-план, у него было всего два участка земли. В течение нескольких месяцев он не мог начать свой проект, так как оказалось, что его земельные участки на бумагах есть, а на карте их нет, они не были внесены в некоторые документы. Вопрос удалось решить только в начале сентября с помощью множества обращений и вмешательства депутатов.

«Выделенные государством деньги нужно реализовать до 28 октября. К этому времени надо уже отчитаться, куда и на что они были потрачены. Только начал делать дом для себя, чтобы постоянно быть на участке и следить за животными. Вскоре начну делать сарай для коров и только тогда пойду их закупать. Но нашелся подводный камень. Ни одна ферма не продаст мне нормальную корову. Какой нормальный хозяин отдаст хорошую корову? Теленка можно взять, но корова вырастет только через два года и тогда начнет давать молоко. Причем купить корову с рук у обычных хозяев я не могу, нужен весь пакет документов, товарная накладная на животных. Поэтому я на эти деньги возьму небольших бычков, штук 20. Но чтобы получить прибыль с бычка мне надо год его держать ― кормить, ухаживать, лечить», — рассказывает Ярослав Дудчак.

gov39.ru / Пресс-служба правительства Калининградской области

Цены и окупаемость

По цене на сегодня ― корова дойная стоит 60-70 тысяч рублей, а маленький бычок ― девять тысяч.

«Но в бычка еще год-два придется вкладывать. Корову ты взял ― и все, она дает тебе молоко, и прибыль уже с первых дней идет, а в маленького нужно вложить и ждать некоторое время. Если говорить об окупаемости, то готовый бычок весит около 400 килограммов, если его хорошо кормить. Среднерыночная цена на мясо ― это не то, что получит фермер. У меня бычка будут забирать живым весом по 180 рублей за килограмм. А там еще 30% отходов (ножки, рожки и подобное)», ― считает будущий фермер.

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Что касается торговли, то мясо мужчина планирует продавать среди местных торговцев на рынках. При этом мясо от каждого бычка перед продажей должно будет пройти проверку сотрудниками ветеринарно-санитарного отдела.

«Сейчас есть один неудобный момент: бычка можно порезать только на специальных бойнях. Мне самому этого делать нельзя, надо искать специально бойню, также платить за работу и потом уже вывозить на рынок. Причем наценка в ходе реализации очень растет. То есть начинается от закупки у меня за 180 рублей и к реализации на рынке сумма вырастает до 500-600 рублей, хотя никто не тратит силы и энергию на то, чтобы животное вырастить», ― поясняет мужчина.

По словам Ярослава Дудчака, сено для животных нужно запасать, по сути, на весь год, так как на свободном выгуле коровы много не найдут ― летом стоит такая жара, что вся трава выгорает.

«Надо им отдельно высаживать траву, поливать и заготавливать сено. Сейчас мне на участке будут бурить скважину. И я буду выращивать и поливать траву для буренок. Сено для одной коровы на один день обходится в 150 рублей. И столько же стоит трехлитровый бутыль молока. А еще и корм ей нужен, зерновые корове дают для жирности», ― рассказывает Ярослав Дудчак.

Федеральное агентство новостей /

Что касается продажи молока, то за литр фермеру молокозавод заплатит 18 рублей. По словам мужчины, это вообще не окупается в малом хозяйстве, когда есть всего несколько животных.

«Если в хозяйстве 100-200 коров, то явно окупится. Если у меня будет четыре коровы, то весьма маловероятно. За сутки корова дает 15-20 литров молока. Но хорошая корова и стоить будет около 70 тысяч. Я собираюсь продавать молоко по 40 рублей за литр местным жителям. Например, у нас в селе бабушка продает молоко по 50 рублей за литр, но у нее одна корова, она это все равно продаст, а если у меня четыре, то мне нужно сбивать цену, чтобы все распродать», ― поясняет фермер.

Спрос на домашнюю молочку очень высокий, поэтому, как говорит крымчанин, среди местных жителей интерес к домашним продуктам имеется — те с радостью будут покупать продукцию.

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Сколько стоит начать свое дело

240 тысяч от государства ― только часть средств, необходимых для того, чтобы начать дело. Для коров нужно строить сараи, проводить на участок свет, воду, нанимать сотрудников.

«До нового года у меня идет единый налог. По 40 тысяч в год. Я открыл ИП в конце июля. У меня еще ничего толком нет, заработка пока нет, но налоги я уже плачу. Плюс у меня работает бухгалтер, который ведет всю документацию, делает отчеты для налоговой. В будущем, когда начну уже работу, буду платить 1% налога от прибыли. Перейду на систему доход минус расход. Если все хорошо сложится, то четыре коровы примерно будут давать 50 тысяч в месяц», ― говорит о ведении дела крымчанин.

Мужчина признается, что он пытался найти инвесторов, которые могли бы помочь ему начать дело, но пока с ним связался только один человек, предложив слишком завышенный процент.

«Я хотел найти инвестора, который бы средствами помог все развить. Смотрите, от государства я получил 240 тысяч. Только провести свет на участок стоит 250 тысяч. Поэтому решил ставить солнечные панели. Они обойдутся примерно в 180 тысяч рублей. Пробурить скважину — еще 100 тысяч. Это, по сути, безвыходное положение, не хотелось бы загубить дело, еще не начав его. Конечно, жене пришлось взять кредит, мне что-то удалось поднакопить — я работал по найму, строил дома», — делится Ярослав Дудчак.

В ближайших планах фермера ― провести все коммуникации на участок, достроить дом и сарай, в дальнейших ― взять в аренду еще участки земли, получить больший грант на 1,5-2 миллиона и расширить свое дело.

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