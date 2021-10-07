Крымские татары до сих помнят, как о них «заботилась и переживала» Украина

За 23 года, которые Крым провел в составе Украины, для крымскотатарского народа ничего не было сделано. Попытки «помочь», совершаемые Киевом, являются чисто популистскими действиями. Об этом в комментарии ФАН рассказали крымские татары, которые не понаслышке знают, как трудно было их народу в украинские времена.

Как отмечает заместитель председателя общественной палаты Севастополя, председатель РОО «Объединение крымских татар севастопольского региона «Ак-Яр» Энвер Мамутдинов, вопрос крымских татар на национальной плоскости со стороны Украины очень политизирован.

«Они и ранее, и сейчас используют крымский вопрос в своих политических играх для того, чтобы якобы проявлять заботу о нашем населении. Им ничего не мешало проявлять заботу о нас все то время, пока они тут были. А теперь когда они реально ни на что повлиять не могут, то проявляют мнимую заботу. Кроме политизации и создания шума вокруг этого всего, тут ничего нет. Только пытаются раскачивать ситуацию внутри полуострова», — говорит Энвер Мамутдинов.

TACC / Мальгавко Сергей

По его словам, проблем хватало и тогда, и сейчас. Но, будучи в составе России, представители народа действительно получают помощь и поддержку государства.

«Приведу несколько примеров, что происходит сегодня. Один из них — строительство Соборной мечети. 20 лет на Украине ее обещали построить, выдавали земельные участки, начинали согласование, затем говорили, что по каким-то причинам здесь мечеть построить нельзя. Выделяли другой участок, происходил снова процесс обсуждения и отвержения проектов. За 20 лет мечеть даже не была начата. Наконец в 2016 году при поддержке президента проект сдвинулся с места и строительство идет ударными темпами, там уже идут внутренние отделочные работы», — делится Энвер Мамутдинов.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Второй пример ― вопрос так называемых «полян протеста». Земельные проблемы у крымских татар стояли очень остро еще с 90-х годов.

«Если они нас так любили и переживали за наш народ, то что мешало им решить этот земельный вопрос? Он длился долго и за это время не был решен. Поляны протеста возникали же не просто так: поколение выросло, земли как не было, так и нет. Ее не давали, но в то же время она активно продавалась», — указал зампредседателя общественной палаты Севастополя.

Кроме того, он напомнил о доме, который зимой ввели в эксплуатацию в Севастополе. Здание для реабилитированных народов начали строить еще в 2007 году, но в итоге бросили на стадии котлована. После воссоединения Севастополя с Россией объект включили в ФЦП. Также вскоре сдадут дом в Симферополе, ранее решили вопрос с жильем в Алуште.

TACC / Мальгавко Сергей

Тем временем, комментируя ФАН постоянные заявления Украины о том, что на полуострове якобы нарушаются права крымских татар, крымчанин Мухаммед отметил, что Киев делает подобные заявления только тогда, когда российские правоохранители задерживают людей, нарушивших законы РФ.

«Нарушители, конечно, должны отвечать по закону РФ, независимо от национальности, так как Крым стал частью России и мы живем по законам нашей страны. Видите ли, Украина это делает для того, чтобы расшатать эту политическую ситуацию. Им не живется там спокойно? Мы как ком в горле для них. Благо в России все спокойно, все нормально. Есть люди, которые переступают закон, но ими занимаются правоохранительные органы», — высказался крымский татарин.

Кроме того, говорит он, очевидно, что Украиной манипулируют.

«Куда бы ни полезли США, они всегда создают смуту, всегда идет война. Возьмите Иран, Афганистан, Ливию, вспомните Югославию. А Россия на международной арене выступает, наоборот, как миротворец, пытаясь решить все мирным путем. Сирию вспомните, как Россия ей помогла, наши солдаты охраняют там порядок», — подчеркнул Мухаммед.

Отметим, что в настоящее время государственная поддержка депортированных народов в Крыму находится на небывалом до этого уровне: открываются детские сады, строятся школы, вводятся в эксплуатацию новые жилые дома. На сегодняшний день уже порядка 5 тыс. крымчан, среди которых много крымских татар, смогли получить выписки из реестра и стали полноправными владельцами земли, когда-то занятой на «полянах протеста».