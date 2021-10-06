Свободная экономическая зона и инвестиции в Крым: как Севастополь привлекает капитал



Севастополь с каждым годом демонстрирует рост инвестиций, поступающих в город. В ответе на запрос ФАН директор департамента экономического развития города Севастополя Денис Профатилов объяснил, какие отрасли для инвестирования и развития считаются сегодня в Севастополе приоритетными и наиболее привлекательными для самих инвесторов, а также озвучил, какая сумма была инвестирована в прошлые годы в них.

На сегодняшний день наиболее приоритетными отраслями для развития Севастополя названы сельское хозяйство, туризм, промышленность, строительство и развитие информационных технологий. Сами предприниматели, в том числе и участники свободной экономической зоны в Севастополе (СЭЗ), также отдают предпочтение этим отраслям, хоть вместо развития информационных технологий больше вкладываются в сферу предоставления различных услуг.

Свободная экономическая зона

Несмотря на санкции, именно благодаря СЭЗ Крым и Севастополь могут привлекать инвесторов, предлагая им особые преференции, среди которых получение земельных участков в аренду без проведения торгов и льготы по налогу на прибыль (к примеру, в местный бюджет уходит 6% налогов, а не 18%).

По данным на сентябрь 2021 года, на территории Севастополя действуют 365 участников СЭЗ, которые реализуют 384 инвестиционных проекта:

― 86 проектов в сфере промышленности;

― 30 проектов в сфере сельского хозяйства;

― 74 проекта в сфере строительства;

― 56 проектов в сфере торговли;

― 90 проектов в сфере услуг.

Департамент экономического развития города Севастополя /

При этом общий объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за период с 2017 года по первое полугодие 2021 года составил:

Департамент экономического развития города Севастополя /

Отметим, что согласно договору об условиях деятельности в СЭЗ, субъекты малого и среднего предпринимательства должны инвестировать в свой бизнес в Крыму и Севастополе в течение трех лет не менее трех миллионов рублей. Другие же инвесторы ― не менее 30 млн рублей. Денис Профатилов пояснил, успевают ли инвесторы справиться с этим условием, что предусмотрено в их отношении, если они не выполняют его.

«Департаментом экономического развития города Севастополя проведено 399 документарных проверок, по результатам которых 168 участников СЭЗ подтвердили исполнение договора об условиях деятельности в СЭЗ в полном объеме. При реализации 98 инвестиционных проектов выявлены частичные нарушения, которые устранены либо находятся в процессе устранения. В отношении 133 неустранивших нарушения условий договора участников СЭЗ правительством Севастополя организована претензионно-исковая работа. В связи с расторжением договора в судебном порядке статус участника СЭЗ утратили 57 организаций», ― говорится в комментарии.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Из всего многообразия реализуемых проектов стоит выделить те несколько, которые можно сегодня назвать максимально успешными в плане вложений инвестиций.

«Развитие Балаклавы» ― проект по созданию туристического кластера и развитию комфортной городской среды. Указанный проект направлен на развитие туристско-рекреационного потенциала города Севастополя и преобразование территории Балаклавы в значимый международный центр туризма. В рамках проекта объем внебюджетных инвестиций составит 16 млрд рублей.

«IT-Технопарк» ― проект, направленный на создание благоприятных условий для старта нового ИТ-бизнеса и развития существующего. Планируется сотрудничество инвестора с образовательными учреждениями города Севастополя, что позволит привлекать выпускников, студентов и молодых специалистов в проекты резидентов и стартапы технопарка. Планируется, что в рамках проекта объем внебюджетных инвестиций составит 1,5 млрд рублей.

«Терруар Севастополь» ― проект, который позволит создать условия для развития сельского хозяйства и виноделия в Севастополе. В рамках проекта планируется увеличить площадь виноградников на территории города до 10 тысяч га, создать не менее 20 независимых винодельческих предприятий, способствовать развитию винного туризма. В рамках указанного проекта общий объем инвестиций составит более 2 млрд рублей.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

«В качестве позитивных сдвигов в экономике города [благодаря поступлению инвестиций] можно отметить, что за текущий период увеличился объем ввода в эксплуатацию объектов строительства, произошло улучшение дорожной и обеспечивающей инфраструктуры, инженерных систем города, увеличился поток туристов, а также увеличилось количество рабочих мест», — отметил в комментарии ФАН директор департамента экономического развития Денис Профатилов.

Стоит сказать, что летом вице-премьер России Марат Хуснуллин поставил довольно сложную задачу перед городом ― привлечь в Севастополь инвестиции в объеме 200 млрд рублей до 2025 года. По мнению экспертов, такаю задачу нельзя назвать невыполнимой, однако она весьма трудная. Допустим, с 2014 года по 2020-й город привлек почти 190 млрд рублей, что в среднем выходит по 27 млрд рублей в год. При заявленной же цели Севастополю необходимо привлекать инвестиций в размере 50 млрд рублей в год. Хотя, по имеющимся данным, самым «урожайным» был 2019 год, когда экономика Севастополя получила 43 млрд рублей капиталовложений.

Естественно, что сегодня для выполнения такой задачи и получения указанных миллиардов нужно наращивать объем не государственных, а частных инвестиций в Крым и Севастополь, потому как ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что «их объем за предстоящие четыре года, то есть с 2022 по 2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить один триллион рублей».

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