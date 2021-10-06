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Общество
Участники отправившегося на МКС «киноэкипажа» оказались связаны с Севастополем
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Участники отправившегося на МКС «киноэкипажа» оказались связаны с Севастополем
Общество
Участники отправившегося на МКС «киноэкипажа» оказались связаны с Севастополем
ТАСС  /  Сергей Савостьянов

Актриса, режиссер и космонавт в составе космического корабля «Союз МС-19» оказались в разной степени связаны с Севастополем. Космический корабль «Союз МС-19» стартовал с Байконура 5 октября. В состав 66-й экспедиции на МКС вошли два российских кинодеятеля — актриса Юлия Пересильд и известный режиссер Клим Шипенко. Сопровождает кинематографистов космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

Как выяснилось, все участники основного экипажа так или иначе связаны с Севастополем. Во время предстартовой пресс-конференции члены экипажа космического корабля «Союз МС-19» рассказали о связи с городом-героем.

Известно, что космонавт Антон Шкаплеров является уроженцем и почетным гражданином Балаклавы. В Севастополе даже планировали открыть музей космонавтики в Аэрокосмическом центре, однако потом нашли другое место. Сегодня уже его четвертый полет.

При этом Юлия Пересильд снималась в фильме «Битва за Севастополь», в котором сыграла Людмилу Павлюченко. За это она в 2014 году получила звание жительницы Севастополя от самих жителей города.

А вот у режиссера Клима Шипенко, как выяснилось, есть родственники в Севастополе, и он провел в городе-герое часть своего детства.

«Мой отец из Севастополя, у меня там и бабушка, и дедушка жили, родственников много. Я вырос там, детство провел, для меня этот город — родной», — сказал Клим Шипенко.

Экипаж корабля пробудет в экспедиции 174 дня, однако кинематографисты вернутся на родину уже через 12 дней. Съемки фильма «Вызов» начнутся на орбите после отделения корабля от ракеты-носителя «Союз-2.1а». Фильм расскажет о женщине-враче, которая вынуждена полететь на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.

Ранее ФАН публиковал интервью с космонавтом Антоном Шкаплеровым, который рассказал нам о необходимости колонизации планет и космическом мусоре.

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крым севастополь космонавты
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