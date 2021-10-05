Предшественник задержанного главы Евпатории отбывает наказание за превышение полномочий

Симферополь, 5 октября. Исполняющий обязанности главы Евпатории Роман Тихончук вступил в должность после того, как суд арестовал его предшественника на этом посту Андрея Филонова.

Со времен вхождения Крыма в состав России в Евпатории было три главы. С июня по сентябрь 2014 года обязанности исполняла Мария Ведмецкая. После городом руководил Андрей Филонов. В 2019 году его задержали по подозрению в превышении полномочий. На суде Филонова признали виновным и приговорили к колонии, а его место в администрации занял Роман Тихончук.

Однако сегодня стражи порядка наведались и к нему. По предварительным данным, городского главу подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Другие обстоятельства дела пока не раскрываются.