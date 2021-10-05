Аксенов пообещал усилить контроль над деятельностью должностных лиц в Крыму

Крым, 5 октября. В отношении председателя городского совета Евпатории Олеси Харитоненко проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя на странице в соцсети Facebook.

По его словам, правоохранительные органы сейчас проводят все необходимые действия.

«Процесс усиления контроля над деятельностью должностных лиц всех уровней будет продолжен. Это постоянная системная работа, и никто не сможет уйти от ответственности, неприкасаемых нет», — написал Аксенов.

Отметим, что сегодня утром обыски сотрудниками СК и ФСБ проходили в зданиях городского совета и городской администрации. Олеся Харитоненко была задержана, а мэр города Роман Тихончук был вызван свидетелем. По данным источников ФАН, он уже дает показания и активно сотрудничает со следствием.

Ранее ФАН сообщал, что сегодня Евпаторийский городской суд должен был избрать меру пресечения Олесе Харитоненко, однако заседание пока отменили. Чиновнице вменяют злоупотребление должностными полномочиями: земли в рекреационной зоне были выделены под застройку многоквартирных домов.