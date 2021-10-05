Главу горсовета Евпатории Олесю Харитоненко задержали

Крым, 5 октября. Правоохранители задержали председателя горсовета Евпатории Олесю Харитоненко. По данным источников ФАН, меру пресечения ей изберут в ближайшее время, возможно, уже сегодня. Чиновнице могут выдвинуть обвинение по статье 285 Уголовного кодекса РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

При этом источники ТАСС сообщают, что задержание Харитоненко связано с переводом земли в Евпатории из рекреационной зоны для строительства многоэтажного здания. Тем временем новость о том, что был задержан и мэр города Роман Тихончук, ФАН не подтвердили. Он вызван в качестве свидетеля в рамках проведения следствия.

Ранее ФАН сообщал о проведении обысков в департаменте капитального строительства Севастополя.