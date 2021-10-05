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Правоохранители пришли с обысками в департамент капстроя Севастополя
Общество
Правоохранители пришли с обысками в департамент капстроя Севастополя
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Севастополь, 5 октября. В департаменте капитального строительства Севастополя проходят обыски. Сотрудники Следственного комитета и ФСБ изымают документы.

Источники ФАН сообщили, что пока никто не задержан — идет лишь выемка документов. Директором департамента капитального строительства города является Илларион Гапицонов.

Ранее правоохранительные органы начали обыски в горсовете и горадминистрации крымской Евпатории. По предварительным данным, глава горсовета Олеся Харитоненко задержана, а мэр города Роман Тихончук вызван свидетелем. 
 

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