Обыски начались в кабинете главы горсовета Евпатории Олеси Харитоненко



Правоохранители проводят следственные действия в городском совете и городской администрации крымского курортного города Евпатория.

Как сообщили источники ФАН в силовых структурах, сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут обыски в тех кабинетах, где работает глава горсовета города Олеся Харитоненко.

Ранее некоторые источники сообщали, что силовиками был задержан глава курортного города Евпатория Тихончук, однако наши источники данную информацию не подтверждают. Напомним, что Харитоненко является членом Государственного совета Российской Федерации, куда она вошла почти год назад.

Ранее ФАН сообщал, что бывшего мэра Владивостока Гуменюка арестовали по делу о получении взяток. Предполагается, что он мог получить 19,5 миллиона рублей в качестве взятки от начальства ритуальной компании.