300 лет востребованности и дохода: что стало с табаководством в Крыму 

От всего табачного наследства Советского Союза в Крыму уцелело немногое: это 53 гектара плантаций в центральной части республики и Музей табака в селе Табачном Бахчисарайского района. Люди, которые сохранили его наследие, — научные сотрудники, специалисты табаководства, в том числе работники отдела табаководства в институте «Магарач». ФАН узнал, что происходит с табачным производством в Крыму сегодня.

Табачные плантации

Выращивать табак на полуострове начали еще во времена Крымского ханства. Первыми табаководами Крыма были татары, турки и греки. Продукция была довольно популярна и даже шла на экспорт. Пик производства табака в Крыму пришелся на времена СССР. В советские годы табаководство было одной из передовых отраслей сельского хозяйства, которая приносила государству хороший доход. В основном выращивали его в нескольких районах полуострова.

Как рассказали ФАН в министерстве сельского хозяйства Крыма, в советское время табачные плантации главным образом была размещены на Южном берегу Крыма и в его предгорных районах. В частности, практически половина всех посевных площадей табака находилась на территории Бахчисарайского и Белогорского районов.

«В 1950 году на территории полуострова во всех категориях хозяйств насчитывалось 5,6 тыс. гектаров посадок табака. Валовой сбор составлял 1,85 тыс. тонн. В течение 1950–80-х годов площадь табака колебалась в пределах 6-7 тыс. гектаров, валовой сбор составлял 3,5-4,5 тыс. тонн», — говорится в данных, представленных в минсельхозе.

Во время перестройки в страны бывшего СССР хлынули западные транснациональные корпорации, очень быстро подмявшие под себя рынок и изменившие технологии производства сигарет, в которых по итогу натурального сырья почти не осталось, зато цена была ниже.

Pr Scr youtube.com / Crimean Tatars

Поэтому в 1980–90-х годах наблюдалось снижение площадей возделывания этой культуры. Так, в 1990 году посевная площадь табака в Крыму составила 2,1 тыс. гектаров, а уже в 1999 году — всего 0,6 тыс. гектаров. Согласно данным статистики, в 2020 году в Республике Крым посевная площадь табака составляла 53 гектара (Джанкойский район).

Эксперты предполагают, что производство крымского табака сошло на нет не потому, что он имел плохое качество, а наоборот — из-за того, что был очень хорош, поэтому делать из него современные сигареты стало дорого и нерационально. Сигареты из крымского табака выпускали до начала 2000-х годов.

ТАСС / ALAA BADARNEH / EPA

Исследования и селекция

На сегодняшний день исследованиями и созданием новых сортов табака занимается лаборатория селекции табака на базе ФГБУН «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия “Магарач” РАН». Руководитель отдела табаководства ― Лидия Каргина.

Этот отдел является преемником Крымской опытной станции табаководства, которая была создана более 100 лет назад (в 1911 году) в Ялте. Сегодня научно-исследовательская работа ведется в предгорной зоне Крыма в селе Табачном Бахчисарайского района. Специалисты занимаются выведением сортов табака для условий западного предгорно-приморского и других регионов Крыма, а также сбором, сохранением и изучением генетических ресурсов табака.

Pr Scr youtube.com / Crimean Tatars

В недавней статье Лидии Каргиной о селекции новых сортов табака говорится, что Крым традиционно является зоной производства ценного ароматичного табачного сырья сортотипов «американ» и «дюбек». Первый из них возделывался в различных почвенно-климатических зонах полуострова более 300 лет. Второй же культивировался на ЮБК с 1882 года.

В условиях нынешней экономики преимущества имеют те сорта табаков, которые по своим качествам обладают в комплексе высокой жизнеспособностью и выносливостью, засухоустойчивостью и скороспелостью, высокой ароматичностью и устойчивостью к комплексу болезней и вредителям.

«Учитывая современные требования к сортам табака, в гибридизацию необходимо вовлекать высокопродуктивные сорта, способствующие увеличению производства табачного сырья при возможно меньших затратах труда и средств на возделывание культуры […] Стратегия селекции табака на современном этапе направлена на повышение урожайности и адаптивного потенциала табака со стабильными показателями качества продукции в условиях негативных факторов среды», — говорится в статье.

В материале отмечается, что в рамках выполнения государственного задания специалисты вывели сорта табака «дюбек предгорный» и «берлей 38» × «вирджиния н», которые показали хорошую адаптивность к экстремальным погодным условиям — повышенным температурам и влажности. В этих условиях они дают высокие показатели продуктивности табачного сырья. Данные сорта рекомендуются для возделывания в различных зонах Крыма.

В целом коллекция табака института «Магарач» насчитывает более 1000 сортов. Ее начали формировать еще в 1930-х годах. На протяжении многих лет уникальная коллекция местных сортов сортотипов «американ» и «дюбек» являлась исходным селекционным материалом при выведении новых сортов табака для различных зон Крыма.



ТАСС / Patrick Seeger / dpa

Музей табака

В селе Табачном в Бахчисарайском районе есть Музей табака. Само село появилось здесь в 1925 году как раз для жителей колхозов, которые работали на табачных плантациях. В то время планировалось, что крымские аграрии смогут обеспечить табачным сырьем для сигарет чуть ли не весь СССР.

Каждый уголок музея хранит историю. На сушилках всюду лежат и висят крупные табачные листья, источающие непривычный аромат. У каждого экземпляра есть своя табличка с указанием сорта и года сбора листа. Здесь же можно увидеть специальные устройства для сушки табака, стопки спрессованных листьев, профессиональную литературу.

Здесь есть даже листья табака довоенных урожаев. В музее собрана самая большая коллекция сортов табака — более 1000, причем имеются и эксклюзивные, выведенные местными сельскими селекционерами. Самые «древние» листья, представленные в музее, относятся к 1931 году сбора. А, к примеру, собранный в 1952 году табак до сих пор сохраняет все свои качества. Кстати, именно крымский табак всегда относился к числу высокоароматичных и входил в состав самых дорогих сигарет.

Pr Scr youtube.com / Crimean Tatars

Качественный табак — это не только о курении. На самом деле, это полезный и ценный продукт, он используется в парфюмерии и в фармацевтических целях. Например, в XIX веке знать использовала табак как лекарство от мигрени, а сегодня иногда маслом из семян табака лечат артрит и заболевания ЖКТ. Кроме того, его могут использовать для изготовления лаков, красок, никотиновой кислоты, рутина. По словам Лидии Каргиной, самое полезное в табаке ― это семена, так как они абсолютно не содержат никотина, но при этом имеют много полезных веществ.

На сегодняшний день у сельсовета в Табачном есть всего один гектар земли, на котором временами пересевают семена отдельных сортов, восполняя запасы, чтобы они не исчезли навсегда. Специалисты же напоминают: курение опасно для вашего здоровья.

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