Ученый Потанин рассказал о развитии виноградарства в Крыму и России в целом

Кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин рассказал ФАН об основных изменениях, которые произошли в сфере виноградарства в Крыму после 2014 года. Также эксперт объяснил, как в России решили возродить собственное производство посадочного материала, часть которого ранее закупалась у западных стран, в частности в Италии, и при этом субсидировалась за счет государственного бюджета.

«С 2014 года у нас произошло реальное проседание виноградарства в абсолютных единицах, то есть по площадям. В первую очередь это связано с дефицитом воды — у нас все интенсивные технологии были заточены на орошение, хотя у нас с успехом может выращиваться и суходольное виноградарство. Однако на сегодняшний день начался процесс восстановления виноградарства по объемам производства, потому что закладываются промышленные виноградники с точки зрения большей интенсификации, то есть применяются наиболее эффективные средства производства», — сказал эксперт.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

По его словам, фермерские хозяйства, приусадебное и тепличное виноградарство с 2014 года не развиваются. Часто крымчане сталкиваются с проблемой, когда винограда на рынке становится настолько много, что цены на него серьезно падают.

«Когда на рынках идет переизбыток продукции, цена столового винограда в некоторых случаях может падать даже до уровня цены технических сортов винограда. Кроме того, идет поддержка отрасли со стороны государства, особенно с 2021 года это будет претерпевать существенные изменения, поскольку в регламент введено использование сугубо отечественного посадочного материала. При этом применение зарубежного посадочного материала больше не субсидируется. К сожалению, отечественные питомниководческие предприятия на сегодняшний день оказались просто решительно не готовы к тому, чтобы встретиться с такими проблемами лицом к лицу. То есть производство как такового посадочного материала винограда не рассматривалось реально», — отметил кандидат сельскохозяйственных наук.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Дмитрий Потанин рассказывает, что отечественные саженцы выращивали на основе иностранных культур. Однако сейчас эти пути перекрыты.

«Найти где-то подвойный материал — это самый критичный момент для виноградарства, а найти его в отечественных маточных насаждениях или вообще в отечественных питомниководческих предприятиях невозможно. Данные меры были приняты для того, чтобы развить в стране собственное питомниководство, чтобы обеспечить своей продукцией собственных производителей, причем по всей линейке, начиная от выращивания посадочного материала и заканчивая получением конечной продукции, которая пойдет уже потребителю. Я считаю, что закладка маточных насаждений стратегически важна, но этот момент в свое время был упущен», — отмечает собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Эксперт объяснил, что владельцы крупнейших питомников посчитали, что лучше у себя выращивать подвойный материал, нежели покупать его, например, через Сербию от Испании, однако многие приобретали все же иностранные саженцы.

«Когда начал действовать закон об импортозамещении, об этом не очень-то и задумывались. Сейчас Министерство сельского хозяйства РФ четко поставило соответствующую задачу. Я считаю, что она решительно правильная, только об этом с самого начала надо было задумываться. То есть надо было субсидировать маточники в первую очередь, с точки зрения приоритетности, и поддерживать их до выхода на полную промышленную продуктивность, а потом уже, по приоритету второго уровня, закладывать виноградники, приобретать посадочный материал и все остальное», — уверен Дмитрий Потанин.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

«Я думаю, тут за пару-тройку лет объем маточных насаждений будет восстановлен, а еще через четыре года мы выйдем на самообеспечение именно с точки зрения посадочного материала уже отечественного, с удовлетворением всех потребностей виноградарей. Иначе получается, что государство опосредовано субсидировало зарубежных производителей. Сейчас же начнется полное и всеобъемное развитие собственных посадочных материалов. Ежегодная расчетная потребность Крыма в саженцах составляет более 12 миллионов, чтобы поддерживать на полуострове стабильное развитие виноградарства как отрасли. К сожалению, таких объемов на сегодняшний день крымские питомники не могут дать. Чисто теоретически Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовская область не в состоянии обеспечить этим даже один отдельно взятый регион», — констатировал кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин.

Эксперт считает, что необходимо было развить питомниководческие предприятия, поскольку без них не обойтись.

Отметим, недавно в Министерстве сельского хозяйства РФ предложили выдавать субсидии на покупку не только отечественных, но и импортных саженцев винограда. Это, возможно, частично решит проблему, которая возникла с посадочным материалом.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Крым ответил бурным аграрным ростом на выходки Украины с Северо-Крымским каналом. Республика смогла восстановить свой сельскохозяйственный потенциал.