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Запасы воды в водохранилищах Крыма выросли в два раза с 2020 года
Общество
Запасы воды в водохранилищах Крыма выросли в два раза с 2020 года
Prt Scr youtube.com  /  Igor Korsakov

Симферополь, 4 октября. Суммарные запасы воды в водохранилищах Крыма к началу октября составляли 119 миллионов кубометров.

Этот показатель вдвое превышает значения, зафиксированные в аналогичные даты в 2020 году, заявили в Гидрометцентре Крыма. Глава региона Сергей Аксенов ранее заявлял, что Симферополь обеспечен водой на два года. Водохранилище заполнено с избытком. Подземные источники дают до 130 тысяч кубометров воды в сутки.

Прошедшее лето выдалось в Крыму довольно дождливым. Благодаря этому запасы водохранилищ удалось восполнить. Несмотря на погодные условия, Крым в прошедшем туристическом сезоне принял миллионы гостей со всей России. Не исключено, что этот регион в будущем станет главным «легочным» курортом страны.

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