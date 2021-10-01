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Россиянин пожаловался на доступность алкоголя в Крыму

  /   Обновлено: 01 октября 2021 18:35
Общество
Россиянин пожаловался на доступность алкоголя в Крыму
pixabay.com  /  Engin_Akyurt

Симферополь, 1 октября. Россиянин отправился отдыхать на Крымский полуостров. По возвращению у него сложилось впечатление, что регион является одним из самых пьющих в стране.

Спиртные напитки в Крыму можно купить в любом заведении общественного питания, удивился турист. В ассортименте есть все, начиная от пива и заканчивая крепким алкоголем. Спиртное можно приобрести не только в ресторанах или кафе, но и в простых столовых, подчеркнул россиянин на своем канале TrueStory Travel на платформе «Яндекс.Дзен».

«Ну, и конечно же, я не мог не заметить большое количество людей, которые на отдыхе и вовсе «краев не видят». У себя в городе я уже лет 15 не видел, чтобы кто-то уснул прямо на улице, а в Крыму это нормальное явление», — заявил турист.

Также в заведения общепита могут разрешить принести свои алкогольные напитки, и люди этим активно пользуются. Многие туристы делают употребление алкоголя главной целью своего отпуска и пьют ежедневно в больших количествах даже в парках и на пляжах, несмотря на запрет распивать спиртное в общественных местах, подытожил россиянин.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников ранее предупредил, что употребление крепкого алкоголя может привести к развитию панкреатита. Риск воспаления поджелудочной железы повышается, если выпивать не менее 200 граммов пять раз в неделю.

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