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Аксенов: Процесс изменений в кадровом составе правительства Крыма не завершен
Общество
Аксенов: Процесс изменений в кадровом составе правительства Крыма не завершен
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым  / 

Симферополь, 2 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов во время общения с журналистами рассказал, что процесс изменений в кадровом составе правительства Крыма пока еще не завершен.

За последнюю неделю, как рассказывал ФАН, в Крыму действительно произошли масштабные кадровые ротации, причем они коснулись не только правительства республики, но и некоторых глав городов. Свои посты покинули глава Минздрава Александр Остапенко, руководитель Министерства строительства Михаил Храмов, министр транспорта Евгений Исаков, а также вице-премьер Евгений Кабанов, курировавший сферу ФЦП в Крыму (он стал уже третьим по счету чиновником на этом посту, для которого пребывание в данной должности заканчивается арестом). Кроме того, 1 октября в отставку ушел мэр Джанкоя Эдуард Селиванов. Депутаты горсовета на внеочередной сессии прекратили его полномочия.

Говоря об изменениях в составе Совмина, Сергей Аксенов подчеркнул, что все зависит исключительно от «успеваемости чиновников».

«Перед руководителями ставятся задачи и поручения президента Российской Федерации, правительства и лично мои поручения. Если количество невыполненных и просроченных задач превышает все лимиты, то в таком случае и возникает угроза отставки», — сказал Аксенов.

Поэтому, если кто-то из чиновников получает выговоры и не собирается исправляться, то с таким недобросовестным руководителем будут прощаться. При этом Сергей Аксенов подчеркнул, что процесс изменений в кадровом составе правительства Республики Крым не завершен. По его словам, работы для чиновников много, она сложная, поэтому нужны люди, которые будут погружаться в детали каждого процесса.

На смену же ушедшим руководителям пришли новые чиновники, причем некоторые посты заняли женщины. Так, врио министра здравоохранения Республики Крым стала Ольга Растригина, а вот пост главы министерства экологии, которое осталось без руководителя летом, заняла Ольга Славгородская, которая долгое время работала на посту замминистра.

Ранее в интервью ФАН депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев рассказал о строительстве на ЮБК, новых законопроектах, над которыми идет работа, и инвестициях, поступающих в Крым.

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