Социолог Степанков пояснил, почему россиянам нужно участвовать в переписи населения

С 15 октября по всей стране начнется Всероссийская перепись населения. Это будет последняя традиционная перепись, где волонтеры будут опрашивать граждан, внося данные в бумажный вариант статистической документации. Хотя уже и в этом году к традиционным способам сбора данных добавилась возможность самостоятельного заполнения переписного листа на портале «Госуслуги».

«Слоган нашей переписи — «Создаем будущее». Перепись — это простой, но важный вклад в создание будущего страны. У каждого переписчика будет планшет и специальная экипировка, чтобы люди понимали, кто к ним пришел. Для тех, кто опасается пустить переписчика в дом (боясь того, что за волонтера себя могут выдавать мошенники. — Прим. ФАН), у нас есть перепись на стационарном участке. Предпочтительный вариант прохождения переписи в условиях пандемии — это участие в переписи на сайте «Госуслуги», — рассказала глава Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю Ольга Балдина.

По ее словам, в анкетах предусмотрено 23 вопроса, которые будут касаться семейного положения, возраста, национальности, образования, источников дохода. Вместе с этим будут дополнительные вопросы, например, о языке общения в семье, основном месте работы (в случае удаленки), доступности мобильной связи. Также будет небольшая анкета, где вопросы коснутся жилищно-бытовых условий.

«Конечно, стоит сообщить переписчику правду. Ведь, исходя из этого, будут выстраиваться грамотные программы развития государства», — подчеркнула Балдина на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Федеральное агентство новостей /

Вместе с этим личные данные человека останутся конфиденциальны: не обязательно называть свое имя — можно просто указать положение/статус в семье (муж, жена, домовладелец). При переписи на «Госуслугах» данные там не хранятся, они сразу же передаются в базы Росстата, который гарантирует сохранность всей информации.

По словам директора ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольги Макаровой, в МФЦ очень ждут результатов переписи, так как данные по населению, скорее всего, будут больше, например, в Сакском районе. А значит, в центрах нужно будет увеличивать количество окон для предоставления услуг.

Социолог Игорь Степанков в комментарии ФАН объяснил важность проведения переписи населения и участия в ней.

«Узнать число граждан — это только часть задачи. Для государства важны многие критерии, которые полностью не покажут отдельные министерства или опросы, к примеру, национальность, процент разводов и браков, источники дохода — зарплата, пенсия, стипендия. Кроме того, полученные данные позволят проанализировать процессы в демографии за прошедшие годы и, исходя из них, будут делаться прогнозы на будущее. То, насколько честно люди расскажут о себе, образовании, семейном положении и условиях проживания, будет определять, какие программы помощи населению разработают потом в правительстве. Если все будут рассказывать, что у них все отлично или солгут в каком-то вопросе, конечно, это отразится и на конечном результате», — отметил специалист.

Ранее ФАН рассказывал, что в отдаленных и труднодоступных районах некоторых областей России перепись начали проводить еще летом.