Крым ответил бурным аграрным ростом на выходки Украины с Северо-Крымским каналом

Профессор, директор Института «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Владимир Лемещенко рассказал ФАН, как пострадало сельское хозяйство Республики Крым от перекрытия Украиной Северо-Крымского канала (СКК) и благодаря чему сегодня эта отрасль стремительно развивается.

Он отметил, что еще в послевоенные годы в Крыму были поставлены задачи в кратчайшие сроки выполнять пятилетки. В связи с этим на полуостров переселили людей из других регионов страны, за счет чего удалось реализовать поставленные задачи, несмотря на все трудности. Так, в 1950 году в сельском и лесном хозяйстве было задействовано более 40 тысяч людей, а к 1970 году — почти 136 тысяч.

Северо-Крымский канал начали строить в 1961 году, а закончили реализацию проекта через десять лет. Тем самым днепровской водой были обеспечены маловодные и засушливые территорий Херсонской и Крымской областей тогда еще Украинской ССР.

«Проблема с водой всегда была очень актуальной для Крыма — это не давало на полуострове должным образом развивать сельское хозяйство. Но проблему решили с помощью постройки Северо-Крымского канала, причем строили его не украинцы, которые в результате перекрыли канал, а весь Советский Союз. После этого в Крыму в условиях орошаемого земледелия начало стремительно развиваться не только все, что связано с растениеводством, но и животноводство, поскольку производство кормов невозможно в полном объеме в условиях дефицита воды, то есть здесь все взаимосвязано. В целом же серьезно прибавил и промышленный сектор», — отметил Лемещенко.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым /

Как заявил профессор, весь северный Крым зависел от Северо-Крымского канала в плане производства риса — в 2014 году из-за перекрытия канала республика потеряла от 150 до 200 тонн зерна, поскольку около 80% его водных ресурсов шли на нужды сельского хозяйства, в частности, на выращивание риса. Сейчас эта отрасль в республике полностью погибла, поскольку она очень водоемкая.

«Кроме того, северный Крым является крайне маловодным и СКК обеспечивал промышленное производство продуктов питания и кормов. С этой целью его и строили. Естественно, сейчас пытаются решать эту проблему, но это сложная задача. Чисто по-человечески, если говорить о ситуации с Северо-Крымским каналом, то это крайне недружественный, вражеский акт. И те заявления, что они лишили якобы «оккупантов» воды, конечно, полный абсурд. Прежде всего, лишили воды товаропроизводителей в сельском хозяйстве, в особенности это касается северных и части восточных районов Крыма, потому что там маловодные и засоленные земли, которые орошались с помощью канала», — сказал собеседник издания.

Пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского /

По его словам, сейчас туда пытаются перенаправлять воду из разных районов, но объемы все равно не те, что были при СКК — ежегодно по нему поставлялось более двух миллиардов кубометров воды. Тем не менее крымское сельское хозяйство показывает рост в последние годы. Это происходит во многом благодаря тому, что работает грамотно министерство сельского хозяйства, координируя и организовывая различные процессы, в том числе по созданию агропредприятий.

«Там очень грамотная команда. В министерстве взяли наших студентов и прикрепили к своим специалистам, то есть студенты обучаются всему в реальных условиях, тем самым готовятся хорошие будущие управленцы. Это их инициатива, которую все поддерживают. В минсельхозе готовят кадры из жителей Крыма, начиная со студенчества — это очень грамотно, работа на перспективу, чтобы в будущем обеспечить кадровый потенциал. Также министерство организует подъемные для выпускников, какие-то гранты для людей, которые реализуют различные проекты, то есть минсельхоз Крыма действительно хозяйства отрабатывает здесь на все 200%. Представьте, как можно наладить работу в таких сложных условиях, когда, по сути, идет блокада со стороны Украины и нельзя решить многие вопросы, которые у соседей с материка решаются гораздо проще», — заявил эксперт.

Агентство Новостей Харькова / Евгения Авраменко

Владимир Лемещенко добавил, что у Крыма накоплен большой опыт в виноградарстве, поэтому эта отрасль, по его мнению, является очень перспективной для развития, поскольку с этим можно справиться даже в условиях существующего вододефицита для сельского хозяйства.

«Выращивание плодовых культур требует больших водозатрат, тем не менее технологии развиваются, совершенствуется капельное орошение. Я считаю, что будущее за возрождением многолетних насаждений в садоводстве и виноградарстве. Зерновые у нас тоже сейчас выращиваются во многом благодаря налаженной работе минсельхоза. Я знаю, что за украинский период в Крыму в развитии мощного сельского хозяйства было два огромных промаха. Первый заключался в том, что в 90-е годы изрядно была уничтожена система орошения земель, второй — не было порядка с земельными ресурсами. Тогда паи выдавали всем и ими могли владеть врачи, шахтеры, то есть те, кто к этому не имел никакого отношения и вообще не представлял, что с этим делать, в результате чего многие земли пришли в упадок», — отметил собеседник.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Лемещенко считает, что Украине эта отрасль в Крыму была не очень интересна, поэтому она медленно, но уверенно приходила в упадок. При этом местные специалисты пытались решить ситуацию, но без мощной поддержки этого нельзя было сделать. Сейчас все инициативы поддерживаются из федерального центра с помощью субсидий, выплат, то есть сегодня ситуация кардинально изменилась по сравнению с украинским периодом.

Напомним, ранее спелеолог Геннадий Самохин рассказал ФАН об уникальности пещер Крыма. Примечательно, что некоторые из них смертельно опасны, из-за чего в разные времена ходили легенды о том, почему в местных пещерах могли погибать люди.