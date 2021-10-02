Очевидцы в соцсетях заявили о проведении собачьих боев в Крыму

Белогорск, 2 октября. В группе «Крым Оперативный» появилось сообщение о том, что якобы рядом с популярным туристическим местом в Крыму — у Белой скалы — регулярно проводятся собачьи бои. Также были опубликованы видео и несколько фото с места предполагаемого проведения подобных боев, которые прислал подписчик.

«Уже не в первый раз в с. Белая скала под Белогорском организовывают собачьи бои. Если это не жестокое обращение с животными, тогда что? Кто дает разрешение на данные мероприятия? На видео видно, что людей с таким хобби более чем достаточно!» — говорится в сообщении очевидца.

В комментариях в соцсетях люди отмечают аккаунты зоозащитников и депутатов Госдумы, которые занимались ранее решением похожих вопросов, чтобы привлечь к этой ситуации внимание.

«Если такое действительно проводилось, то это просто шок! У меня три собаки, и я не представляю, как хозяева относятся так к своим питомцам. Не знаю даже, кто животное в этой ситуации. Надеюсь, людей, кто такое организовал, ждет справедливое наказание. Но сначала нужно провести расследование, что там к чему», — сказала в комментарии ФАН симферопольская зоозащитница Елена.

Тем временем в пресс-службе МВД России по Республике Крыма ФАН сообщили, что правоохранители уже занялись проверкой по данному факту.

«В настоящее время мы эту информацию проверяем. Выясняем все обстоятельства. По окончании проверки примем решение в соответствии с законодательством», — подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, что собачьи бои запрещены во многих странах мира, в том числе и в России. Однако, несмотря на официальный запрет, привлечь к ответственности организаторов собачьих боев практически невозможно, потому как все ставки на победу и места боев всегда тщательно скрываются и вуалируются. Судя же по количеству различных форумов и тематических групп, среди людей подобные зрелищные, но кровавые побоища до сих пор популярны.

Ранее ФАН сообщал, что Росприроднадзор начал проверять волгоградский питомник после того, как в Ворошиловском районе города нашли массовое захоронение собак с бирками.