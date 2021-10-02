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Стали известны подробности инцидента с якобы проведением собачьих боев в Крыму
Происшествия
Стали известны подробности инцидента с якобы проведением собачьих боев в Крыму
Global Look Press  /  Viktor Pogontsev/Russian Look

Накануне в соцсетях были распространены видео и фото из Белогорского района Крыма, где, по утверждениям очевидцев, якобы проводились собачьи бои. Этот факт взбудоражил пользователей соцсетей, полиция в свою очередь начала проверку.

Корреспондент ФАН пообщался по этому поводу с волонтером «Альянса защитников животных» в городе Симферополь Еленой Толкачевой. По ее словам, то, что в Крыму проводятся нелегальные собачьи бои, к сожалению, не новость. Однако что касается именно случая у Белой скалы, то там, по данным волонтера, мероприятие позиционировалось организаторами как монопородная выставка.

На фото и видео, распространенных в соцсетях, нет каких-либо явных доказательств того, что там проводились бои среди собак, поэтому утверждать подобное пока нельзя, но провести проверку необходимо. Оценку произошедшему могут дать только правоохранительные органы.

«Подобные бои идут всегда. С участием алабаев, стафтерьеров, питбулей. Бойцовские собаки, например стаффы, менее чувствительны к боли, они уже заточены под бой. Поэтому их часто и используют в жестоких боях», — говорит волонтер.

Регулярно к добровольцам попадают собаки, пострадавшие в результате этих побоищ, и чаще всего животные уже находятся на грани жизни и смерти, потому что их используют для жестоких боев до тех пор, пока они уже совсем не смогут сражаться. Потом их просто убивают или выкидывают. По сути, организаторы боев воспринимают собак как расходный материал для получения наживы.

«Когда собаки перестают приносить прибыль, они уже никому не нужны. Иногда хозяева сами решают судьбу животного», — с сожалением говорит Елена.

При этом, как выяснил ФАН, подобные бои довольно популярны и проводятся регулярно, ведь это большие деньги. Иногда цена входного билета может составлять несколько десятков тысяч рублей. Поэтому подпольно их постоянно пытаются устроить те, кому это на руку. Проведение собачьих боев на полуострове явление не новое, они здесь проводились и при Украине, проводятся так же нелегально и сегодня, однако пока полностью извести подобный бизнес не удается.

Ранее ФАН рассказывал, что Наталия Курласова из Севастополя уже год занимается спасением животных. Сейчас на ее ранчо живут не только верблюды и лошади, но и еноты, козы, собаки и коты.

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крым собачьи бои
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