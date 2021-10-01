Мусор в обмен на шашлык: в Крыму решили провести необычный субботник

Глава Ялты Янина Павленко объявила проведение массового субботника на территории всей Большой Ялты. В состав курортного региона входят более 30 населенных пунктов, в том числе Массандра, Гурзуф, Алупка, Симеиз, Форос и другие. То есть фактически самые популярные места отдыха среди туристов.

Но этот субботник будет отличаться от всех остальных, потому что за собранный мусор можно будет получить шашлык, передает корреспондент ФАН.

«Самые креативные и дружные субботники. В Милютинском парке (Алупка) мешок собранного мусора можно будет обменять на шашлык, а в Форос приедут волонтеры со всего Крыма. Друзья, большой субботник состоится уже завтра, 2 октября, во всех уголках Большой Ялты. Погода сменила гнев на милость — обещают солнечно и +15. Присоединяйтесь!» — сообщила Павленко.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Пользователи Сети активно начали комментировать необычное предложение со стороны градоначальника, поскольку никто раньше не сталкивался с такой идеей.

«А можно сразу со своим мусором приезжать? Шучу, на самом деле отличная идея, поддерживаю, обязательно присоединимся и дело тут не только в шашлыках, а во вкусных и горячих шашлыках», — написал Андрей Бескровный.

«Было бы глупо упускать такую возможность», — отметила Sasha Li.

«Кто-нибудь найдите меня и ущипните, неужели я сплю? Мусор в обмен на шашлык, здесь явно что-то не чисто, надо будет приехать и разобраться лично», — сыронизировал Михаил Иваныч.

Властями будет организована выдача необходимого инвентаря для субботника, а также вывоз собранного мусора. В целом местные жители положительно оценили такую идею, отмечая, что такие мероприятия надо устраивать чаще.

Ранее ФАН сообщал, что строительство тоннельного водовода Южного берега Крыма решит водный вопрос в Ялте. На данный момент ялтинский тоннельный водовод эксплуатируется уже более 50 лет и находится в аварийном состоянии.