Директор «Тайгана» Зубков рассказал ФАН об инциденте с малышом и тигром в парке Крыма

Директор сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков в большом интервью ФАН поделился подробностями о проведении следствия по происшествию, которое случилось в субботу на территории парка. Также он объяснил, собирается ли подавать встречный иск из-за репутационных потерь «Тайгана».

Напомним, 25 сентября в крымском сафари-парке произошла трагедия — годовалый малыш лишился одного пальца на руке возле вольера с тигром. 22-летняя Анастасия из Краснодара, мама пострадавшего ребенка, заявила журналистам, что они будут писать заявление и возбуждать дело. Следственный комитет РФ по Крыму и Севастополю уже возбудил дело по факту травмирования ребенка в парке.

Вместе с тем Анастасия ранее пожаловалась на отсутствие медсестры в медпункте парка, из-за чего рану малышу пришлось обрабатывать администратору. Также она сообщила СМИ, что заграждения в парке никак не защищают посетителей и что сетка вольера якобы оказалась ненадежной. По ее версии, палец ребенок потерял, когда тигр прыгнул в их сторону и смог когтем дотянуться до ребенка, зацепив кофту малыша и сам палец.

ФАН / Геннадий Кириллов

— Можете рассказать, на каком этапе сейчас находится следствие, удалось ли ему что-то установить?

— На мой взгляд, следствие находится на самом начальном этапе, поскольку только во вторник состоялся выезд правоохранительных органов и возбуждение уголовного дела по данному факту. Тогда пришли 18 человек из разных органов: Следственного комитета РФ, природоохранной прокуратуры, ветеринары, представители Россельхознадзора, понятые, эксперты. Также был дедушка девушки, у которой на руках был малыш.

Только во вторник мы узнали, где именно произошло это происшествие. Поэтому, думаю, что следствие сейчас анализирует показания тех свидетелей, очевидцев, которые откликнулись. И в субботу была одна женщина, которая не помнит точно какой вольер, но точно помнит, что стояла сзади во время происшествия.

Это и немудрено, что она не запомнила, какой вольер, поскольку у нас их десятки и они похожи друг на друга, где содержатся разные животные, в том числе хищники. Но она стояла сзади и видела, как мама на протянутых руках впереди себя поднесла ребенка к вольеру. Однако женщина из-за своего месторасположения не могла видеть, был ли у малыша в руке кусочек мяса или нет — она увидела тот момент, когда ребенок и мама закричали, а животное уже отпрыгнуло от сетки. На крик подбежал дедушка и выхватил малыша из рук 22-летней девушки. Он пожурил ее и понес ребенка в медпункт на входе в парк.

Следствие, как это обычно бывает, пока запросило различные документы, результаты экспертизы на вольер на соответствие его нормам и правилам. Никаких допросов в качестве ответственных лиц еще не было. То есть идет начальный этап, пока по факту происшествия возбуждено дело и оно будет сейчас внимательно расследоваться, а также анализироваться вся ситуация, все перекрестные предписания, ранее выданные контролирующими органами.

Дело в том, что мы находимся под надзором, нас проверяют регулярно, то есть проходят плановые и внеплановые проверки по каждому заявлению пользователя Сети. Поэтому мы не можем жаловаться на отсутствие или редкость проверок, что даже лучше для нас, поскольку каждая такая проверка делает парк «Тайган» только сильнее и более готовым ко всем изменениям в законодательстве и другим нюансам.

vk.com / Олег Зубков

— Что говорят другие свидетели, есть ли какая-то информация, которую можно разглашать на данном этапе?

— У меня есть одно письменное свидетельство на акте, который мы составили в субботу — это жительница Севастополя. Я не могу ее называть, чтобы не мешать следствию и избежать возможного давления на девушку.

При этом в Сети я нашел еще одну свидетельницу — девушку с коляской, которая видела и утверждает, что мама подняла ребенка, у которого в руке был кусочек мяса, и он его протянул к клетке. Это объясняет, почему тигр бросился. Но я думаю, что раз это есть в Интернете, то правоохранительным органам не составит труда найти этого человека и допросить в рамках возбужденного уголовного дела.

В субботу в парке было достаточно многолюдно, может, кто-то еще захочет рассказать о происшествии и кто-то еще был свидетелем, возможно, они откликнутся. Я был в Симферополе в этот момент, а сотрудников парка у нас очень мало, мы не можем контролировать поведение всех посетителей. За детей до 14 лет, которых мы одних на территорию парка ни в коем случае не пускаем, всю ответственность несут сопровождающие их взрослые.

Тем более речь идет не о мальчике восьми–девяти лет, а о годовалом ребенке. Он еще несмышленый и полностью зависим от родителей, то есть куда его повернули, поставили, направили, так он себя и ведет.

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— Каким образом у вас в парке оборудованы вольеры, в том числе там, где непосредственно произошло происшествие?

— Каждый вольер в парке «Тайган», собственно, как и в зоопарках, где содержатся хищные животные, имеет, помимо основного ограждения, которое препятствует выходу животных за его пределы или высовыванию морды, лап, еще контрольное ограждение, которое находится на определенном расстоянии от основного. Это делается для того, чтобы несмышленый ребенок случайно не подошел к ограждению и не взялся за них руками. Поэтому несколько штук и устанавливается.

Кроме того, есть информационные таблички на всех сторонах вольеров с хищниками, которые предупреждают об опасности. Также каждому посетителю в парке выдается путеводитель, в котором, помимо карты, указаны соответствующие правила поведения на территории, там еще выделено, что за несовершеннолетних детей несут ответственность родители.

Но даже если бы это и не было написано в наших правилах, не говорилось по трансляторам и другое, мы же это и так понимаем, что опасно, а что нет. Я часто привожу пример, что если вы подойдете в зоопарке к клетке, где сидит группа гамадрил, то увидите, что мамаши своих малышей часто просто за хвост держат и не отпускают, когда они вокруг них бегают. Хотя рядом огороженная территория и никого, кроме сородичей, нет. Но у этих мам такой инстинкт, что кто-то из взрослых сородичей может нанести какой-то вред их малышам, поэтому они их постоянно держат.

Но как может взрослая мать подсунуть своего ребенка так, чтобы его рука оказалась на территории вольера с хищником, да еще с таким как тигр — это просто за гранью возможного. Наш парк с момента его открытия, а это порядка десяти лет, посетили миллионы людей. И если бы у нас так просто можно было бы зацепить посетителя когтем или зубами, то мы бы не работали. Нас в летний день иногда посещает несколько тысяч человек, а этот случай является первым за десять лет, когда беспечность сопровождающих взрослых привела к таким трагическим последствиям.

vk.com / Олег Зубков

— Подскажите, после инцидента вы или представители парка общались с родителями? Какая у них позиция по этому поводу, что они говорят?

— Нет, не общались, если не считать того, что в субботу позвонил дедушка, который как раз выхватил ребенка у мамы, и сказал: «Вы можете найти лучших врачей?» На это я ответил, что они уже едут в больницу и там все врачи квалифицированные. Во всяком случае, если бы палец был найден в вольере с тигром, то, конечно, нужен был бы, наверное, вертолет и мы бы на это пошли, на какие-то специальные условия, хирургию.

Поэтому я ему посоветовал, чтобы он поехал сейчас в ближайшую больницу, которая есть, чтобы оказать всю необходимую помощь ребенку, а потом возвращаться, чтобы пообщаться, выяснить, чем мы можем помочь в данной ситуации, оплатить лечение.

Но он не приехал, и во вторник во время следственных действий он не остался и не подходил. Они уже там то ли адвокатов наняли. Всем кажется, что они добьются больших компенсаций с парка, я уже это проходил в деле Ольги Соломиной, когда лев во время прогулки в саване прикусил руку посетительницы (суд оштрафовал Зубкова на 409 тыс. руб. — Прим. ФАН.), или в деле, когда без присмотра родителей мальчик на территории парка обрушил на себя многоярусный фонарик (суд оправдал директора «Тайгана» — Прим. ФАН.) То есть это все было, и никакие миллионы там никто не получил, потому что суд внимательно разбирается и смотрит на степень вины парка, пострадавшей стороны и взвешивает все за и против.

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— Анастасия, мама пострадавшего ребенка, пожаловалась, что в медпункте не оказалось врача, поэтому первую помощь оказывала администратор парка. Действительно ли это так?

— У нас и не должно быть врача, потому что у нас не школа или пионерский лагерь, где обязательным условием является наличие медработника. У нас зоопарк, и даже ветеринарный врач у нас не обязателен в штате, хотя мы заключили договор и он есть.

Подобные случаи происходят исключительно редко, а самое главное — районная больница у нас находится через дорогу с полным набором, и там есть травмпункт, операционные, хирурги. Судите сами. Бывает, что люди во время сильной жары теряют сознание, у кого-то из пожилых людей сердечный приступ, у других какие-то заболевания и нужна специфическая помощь, операция.

Мы же не в состоянии держать маленькую больницу в зоопарке. Также этого не требуют соответствующие документы. У нас есть медпункт, где оказывается первичная помощь до приезда кареты скорой помощи, а это буквально несколько минут. То есть наложить какой-то жгут, повязку, обработать рану. Чаще всего это бывают ушибы, ссадины у детей, которые где-то упали на асфальте, поцарапались. Для этого не нужен врач здесь, и этого не требуют документы.

Поэтому мама может рассказывать что угодно, но мы уже столько раз проходили все проверки, и если бы наличие медработника было бы обязательным условием для работы зоопарка, то, поверьте, он бы здесь был, но этого не требуется.

pexels.com / Gustavo Fring

— Как вы думаете, чем закончится следствие, и не собираетесь ли вы подавать в суд на другую сторону? Возможно, из-за репутационных потерь или чего-то еще?

— Какие могут быть репутационные потери? Зоопарк является объектом повышенной опасности. Время от времени в зоопарках происходят подобные и даже трагические случаи. Думаете, в московском зоопарке слон не убивал человека или в киевском не съедали человека, причем неоднократно? Понимаете, практически в каждом зоопарке бывают смертельные случаи, в том числе с сотрудниками, которые могут пострадать по неосторожности, и таких разных случаев многие десятки.

Да, вражеские каналы всколыхнулись, пишут всякое вранье, но там же слова правды нет. Я рассматриваю это как рекламу, о парке все вспомнили. Я накануне обратился с официальным заявлением. Разумные люди все прекрасно понимают, поэтому я не вижу здесь никаких репутационных потерь.

Это еще раз напомнит всем посещающим зоопарки и подобные парки о необходимости соблюдения мер безопасности. Когда произошел случай с Соломиной, тогда действовала услуга «Прогулка ко львам», и интерес к этой услуге возрос в десятки раз. Я был просто вынужден поднять цену, чтобы регулировать поток, поскольку он был огромным. То есть эта негативная информация работает лучше, чем заказная реклама. Люди разберутся, следствие разберется, мне трудно догадаться, как и что там будет.

Если посетители соблюдают элементарные правила поведения, то ничего не произойдет. Если у меня за несколько миллионов человек, которые посетили парк «Тайган», было три–пять случаев нарушения правил безопасности и даже с такими последствиями, как сейчас, когда палец был откушен у малыша, то это не говорит о том, что парк опасен и что он высокопосещаемый.

Вы понимаете, что, условно, коленку можно выбить и споткнувшись на Красной площади в Москве. Но из-за этого не нужно закрывать площадь для посещения или снимать брусчатку, а нужно разобраться, почему человек упал и выбил коленку, образно говоря. Тем более здесь речь идет о годовалом ребенке. Уже десятки тысяч детей посетили этот парк за сезон только этого года.

Что касается подачи встречного иска. Я еще даже не связывался со своим адвокатом. Будет процесс, мне всегда в таком случае жалко ребенка и в какой-то степени и родителей, хоть и хотелось бы им мозгов прибавить. Пусть это будет делом правоохранительных органов, которые будут решать, нужно ли возбуждать дело за несоответствующее поведение родителей в парке или нет. Я слышал, они об этом все время говорят. Я пока не собираюсь об этом думать и инициировать это.

mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

​Сейчас продолжается расследование уголовного дела, собираются все документы, ищут возможных свидетелей. Кто виноват, а кто прав — установит суд. Известно, что тигр, который нанес увечья малышу, сейчас находится на карантине. ФАН будет следить за ходом развития событий.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что ученые ищут причины массовой гибели птиц в Крыму. Тысячи тушек были обнаружены на озере Сиваш в районе Арабатской стрелки.